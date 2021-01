Formel 1: Starke Zusammenarbeit in der Krise

Die Formel 1 spielte bei der Entwicklung von Beatmungsgeräten in der Frühphase der Coronakrise eine wichtige Rolle. Das war nur möglich, weil die Welt stillstand, wie Teamchef Cyril Abiteboul betont.

Die Zusammenarbeit der Formel-1-Teams zu Beginn der Corona-Pandemie hat gezeigt, wie viel die klugen Köpfe der Königsklasse in kurzer Zeit schaffen können. Die Rennställe arbeiteten zusammen, um Prototypen für dringend benötigte Beatmungsgeräte zu entwerfen. Im Rahmen des «Project Pitlane» spannten die sieben in England beheimateten Teams zusammen und konnten bald auch Ergebnisse liefern.

Das war aber nur möglich, weil der Rennbetrieb ruhte, wie Cyril Abiteboul betont. Der Teamchef des Renault-Werksteams, der ab diesem Jahr unter dem Namen Alpine antritt, erklärte in Abu Dhabi: «Ich denke, das war ein positiver Aspekt in der Krise, denn wir hatten alle die nötigen Kapazitäten, um etwas anderes zu tun, als das, was wir normalerweise machen.»

«Das zeigte, wozu wir in der Lage sind», fügte der Franzose stolz an. «Es ist grossartig, denn normalerweise fokussieren wir alle Ressourcen auf unser Hauptziel, ein schnelles Auto zu bauen – das ist das Gute und Schlechte an der Formel 1. Alles, was wir sonst machen, wäre unserer Konkurrenzfähigkeit abträglich. Aber weil in dieser besonderen Situation die Welt stillstand, konnten wir etwas anderes tun.»

Abiteboul glaubt deshalb nicht, dass dieses Engagement in Motorsport-fernen Gefilden freiwillig ausgebaut wird. «Ich frage mich, ob wir in Zukunft nicht eine Art Verpflichtung haben sollten, einen Teil unserer Zeit und Ressourcen für einen höheren Zweck als die Formel 1 zu verwenden», erklärt der Ingenieur. «Denn wenn es keinen Zwang gibt, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass dies nur gelegentlich der Fall sein wird.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi