Max Verstappen: «Habe mich kaum verändert»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen startete seine Formel-1-Karriere im Teenager-Alter. Seither habe er sich als Mensch kaum verändert, ist der schnelle Niederländer überzeugt.

Max Verstappen sorgte bereits vor seinem Formel-1-Aufstieg für viele Schlagzeilen, der schnelle Sohn des früheren GP-Piloten Jos Verstappen war erst zarte 17 Jahre alt, als er seinen ersten Grand Prix für das Toro Rosso Team (heute AlphaTauri) bestritt. Ein Jahr und zwei Monate nach seiner GP-Karriere feierte er bereits einen ersten Sieg in der Königsklasse – in seinem ersten Einsatz als Red Bull Racing-Pilot in Barcelona.

Seit diesem Triumph errang Verstappen neun weitere GP-Siege, insgesamt 42 Mal stand er in seinen bisherigen sechs Formel-1-Jahren auf dem Podium, etliche Male machte er mit starken Manövern auf sich aufmerksam. Neben der Piste bevorzugt der junge Red Bull Racing-Star aber die Anonymität, wie er im Gespräch mit der niederländischen Radio-Ikone Edwin Evers für seinen Sponsor G-Star RAW klarstellt.

Auf die Frage, ob es ein Vor- oder Nachteil sei, berühmt zu sein, erklärt der GP-Pilot: «Das kommt ganz darauf an. Wenn du deine Ruhe haben und für dich sein willst, dann ist es natürlich ein Nachteil. Anders verhält es sich, wenn du in letzter Minute noch einen Tisch reservieren willst.»

Erkannt werde er vor allem in den Niederlanden und im Rahmen von Rennwochenenden, erzählt Verstappen. «Abseits der WM passiert das weniger, als ich etwa Urlaub machte in den USA, waren es meist niederländische Touristen, die mich erkannt haben. Es gab auch Amerikaner, die sich für die Formel 1 begeistern, aber das waren nicht viele.»

Seine Berühmtheit habe ihn kaum verändert, ist sich Verstappen sicher. «Ich habe mich kaum verändert und bin zu 99 Prozent immer noch derselbe, der ich zu Beginn meiner Karriere war. Ich bin einfach älter und habe mehr Erfahrung, aber ich denke wirklich, dass ich immer noch der Gleiche bin», betont er. «Ich bin ziemlich locker und entspannt.»

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0