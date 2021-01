Romain Grosjean: Virtuelles Rennen nach Feuer-Unfall

Romain Grosjean hat wegen seines Feuerunfalls von Bahrain seine letzten GP-Einsätze nicht bestreiten können. Nun feiert er die Rückkehr ins virtuelle Renncockpit im Rahmen der VCO ProSim Series.

Nach seinem schweren Unfall Ende November beim Formel-1-Rennen in Bahrain wird Romain Grosjean erstmals wieder einen Renneinsatz bestreiten – wenn auch nur virtuell. Im Rahmen des vierten Events der VCO ProSim Series tritt der Genfer am heutigen Samstag für sein eigenes R8G Esports Team an.

«Ich bin sehr froh, wieder Rennen zu fahren», sagt der 34-Jährige. «Noch bin ich zwar nicht zurück bei 100 Prozent, aber trotzdem ist es mir wichtig, die VCO ProSim Series mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen und R8G zu vertreten.» Seinen ersten Einsatz am Steuer seines Simulators hat er bereits hinter sich, am Mittwoch drehte er in einem Formel-3-Dallara auf dem virtuellen Nürburgring seine Runden und beantwortete auch Fan-Fragen.

Dabei erzählte Grosjean, der sich beim Feuerunfall Verbrennungen an den Händen zugezogen hatte, auch von seinem Heilungsprozess. «Meinen Händen geht es immer besser. Aber ich kämpfe immer noch ein bisschen mit meiner linken Hand. Das grösste Problem ist mein linker Daumen, den ich nur eingeschränkt beugen kann.»

Wie es nach seinem Formel-1-Abschied auf der echten Rennstrecke für ihn weitergeht, steht noch in den Sternen. Grosjean liebäugelte mit einem Wechsel zur IndyCar-Serie, als ihn sein bisheriger Rennstall Haas darüber informierte, dass sein Vertrag nicht erneuert wird. Doch nach seinem harten Abflug erklärte der 179-fache GP-Teilnehmer, dass er diese Option noch einmal überdenken wolle.

«In der Woche vor meinem Unfall lag der Schwerpunkt noch darauf, für kommende Saison einen Vertrag als Rennfahrer zu erhalten. Nun liegen die Prioritäten anders. Wenn ich keine Rennen fahren kann, dann verbringe ich mehr Zeit mit den Kindern, geniesse die Freizeit und gehe kitesurfen», erklärte Grosjean an einer Video-Pressekonferenz am 3. Dezember 2020.

Zeitplan VCO ProSim Series, 4. Runde (alle Zeiten MEZ)

20:00 Uhr: Start der Übertragung

20:05 Uhr: Fun Race – Qualifying

20:20 Uhr: Fun Race

20:50 Uhr: Championship Race – Qualifying

21:10 Uhr: Championship Race

22:00 Uhr: Ende der Übertragung

VCO ProSim Series Rennkalender

18. November

25. November

16. Dezember

2. Januar

20. Januar

10. Februar

3. März

31. März

(Änderungen möglich)

VCO ProSim Series Live auf YouTube