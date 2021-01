Formel-1-Sportswashing? Verantwortliche wehren sich

In Saudi-Arabien soll eine Top-Rennstrecke entstehen

Die Formel 1 steht wegen des geplanten WM-Laufs in Saudi-Arabien im Fadenkreuz der Menschenrechts-Organisationen. Doch die Verantwortlichen wollen die Vorwürfe nicht unkommentiert stehen lassen.

Ende November will die Formel 1 ihre GP-Premiere in Saudi-Arabien feiern, der WM-Lauf auf dem Strassenkurs von Dschidda soll als Nacht-GP ausgetragen werden, längerfristig ist dann der Umzug auf eine permanente Rennstrecke geplant, die südwestlich von Riad entsteht. Der Qiddiya-Rundkurs, der aus der Feder des österreichischen GP-Veteranen und ORF-Experten Alex Wurz stammt und den strengsten FIA-Standards genügen wird, soll ab 2023 bereit sein.

Der Tiroler Heinz Kinigadner, KTM-Teammanager bei der Dakar-Rallye, konnte sich nach der letzten Ausgabe der härtesten Rallye der Welt selbst vom ehrgeizigen Projekt überzeugen. Der saudiarabische Prinz Abdulaziz bin Turki Al Faisal, der seit Februar 2020 das Amt des Sportministers im Königreich bekleidet, zeigte ihm das Gelände, auf dem die neue GP-Piste im Rahmen eines grossen Geländes entsteht. «Er zeigte mir das ganze Areal, das war damals noch eine Wüste», erinnert sich der 60-Jährige. «Bei der letzten Dakar-Rallye-Zielankunft waren ja auch einige Formel-1-Piloten zusammen mit Wurz dabei.»

«Er zeigte mir alles und erzählte mir von einem geplanten Tunnel und anderen Wahnsinnsprojekten, die da entstehen sollen, auch rundherum, das kann man sich gar nicht vorstellen», staunt Kinigadner über das Projekt. «Der Prinz ist sehr aktiv im Motorsport, er fuhr auch Rennen und gewann in der Middle East Porsche GT3 Cup Challenge Serie. Eine Zeit lang war er auch Red Bull-Sportler», erzählt er.

Doch nicht alle reagieren positiv auf die saudischen Formel-1-Pläne. Die Menschenrechts-Organisation Amnesty International spricht etwa von «Sportswashing», wenn also Länder grosse Sportveranstaltungen dazu missbrauchen, um sich in der Öffentlichkeit besser darzustellen und von grundlegenden Themen abzulenken. Auch die WM-Läufe in Bahrain, Sotschi und Schanghai sorgen immer wieder für Kritik, doch diese wollen die Formel-1-Verantwortlichen nicht einfach hinnehmen.

So erklärte der bisherige Formel-1-CEO Chase Carey, der das Zepter nach 2020 an Stefano Domenicali überreicht hat, im CNN-Interview: «Wir sind keine politische Institution, wir sind keine Untersuchungsbehörde. Aber wir führen mit unseren Partner ehrliche Gespräche über unsere Werte und darüber, was uns wichtig ist.»

«Diese Gespräche drehen sich um die Kernrechte jedes Einzelnen, die respektiert werden müssen, um die Möglichkeiten des Menschen, sein Leben zu verbessern. Es ist zum Beispiel klar festgehalten worden, dass Frauen in Saudi-Arabien mehr Rechte erhalten. Wir halten Saudi-Arabien für ein Land, das gewillt ist, den Menschen mehr Gelegenheiten zu geben», stellte der Amerikaner klar.

«Sport bietet die Möglichkeit, Dinge zum Besseren zu wenden. Sport hat Grenzen überbrückt, Menschen und Kulturen zusammengebracht. Die Welt hat einige Orte, die man boykottieren könnte. Aber die Welt kann zusätzliche Orte brauchen, wo Gutes getan wird, durch Ermutigung, durch Bestärkung – nicht durch Proteste und Boykott», ist sich Carey sicher.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi