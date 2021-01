Jenson Button: «Hamilton gehört zu den Besten»

GP-Veteran Jenson Button lobt seinen früheren Teamkollegen Lewis Hamilton in den höchsten Tönen, relativiert aber auch gleich, dass es angesichts des unterschiedlichen Materials schwierig ist, Vergleiche zu ziehen.

Die Frage, wer der beste GP-Pilot in der Geschichte der Formel 1 ist, beschäftigt die Fans schon seit es die Königsklasse gibt. Mit Blick auf die Erfolgsstatistik ist der aktuelle Champion Lewis Hamilton in vielerlei Hinsicht der Spitzenreiter, und sein früherer Teamkollege Jenson Button ist sich auch sicher, dass der siebenfache Champion zu den Besten des Sports gehört.

Im «Planet F1»-Interview erklärt der frühere GP-Pilot: «Er gehört sicherlich zu den Kandidaten für den Titel des besten GP-Piloten überhaupt. Aber die Formel 1 ist ein sehr ungewöhnlicher Sport, es ist ein Mannschaftssport, wie George Russell bei seinem Mercedes-Gastspiel bewiesen hat. Normalerweise ist er im Williams irgendwo zwischen Platz 15 und 16 unterwegs, und plötzlich kann er im Qualifying auf den zweiten Platz hinter Valtteri Bottas fahren – mit geringerem Abstand als Lewis beim vorangegangenen Rennwochenende.»

Deshalb sei schwer einzuschätzen, wer der beste Fahrer ist, betont der Weltmeister von 2009. «Es geht um das Gesamtpaket aus Fahrer, Strategie-Experten, Mechaniker, Boxenstopps – es ist eine Team-Leistung und das liebe ich so an der Formel 1. Wenn man nun versucht, jeden Fahrer zu vergleichen und zu sagen, dass es im einen Fall eher das Auto war, dann ist das sinnlos, denn diese Fragen kann man nie abschliessend beantworten», ist sich Button sicher.

«Aber Lewis gehört sicher zu den besten Piloten, die jemals in der Formel 1 unterwegs waren, auch wenn man ihn nicht mit Fangio oder Senna vergleichen kann. Man kann ihn mit jenen vergleichen, gegen die er fährt, aber die sind wiederum mit anderem Material unterwegs. Er gehört sicher in die Liga Fernando Alonso und Sebastian Vettel. Letzterer hatte zuletzt ein wirklich schräges Jahr, aber er gehört trotzdem zu den Grössen des Sports, schliesslich hat er vier Titel in Folge geholt. Lewis ist, was den reinen Speed auf einer Runde angeht, wahrscheinlich der Schnellste von allen. Aber ein Grand Prix dauert länger als eine Runde, deshalb gibt es mehrere Kandidaten für den Titel des besten Fahrers.»

