Lando Norris in Corona-Isolation: «Viel dazugelernt»

​McLaren-Fahrer Lando Norris muss noch bis 18. Januar isoliert bleiben, nachdem beim Engländer der Coronavirus nachgewiesen worden ist. Er hat viel Zeit, über seine GP-Saison 2020 nachzudenken.

Lando Norris befindet sich weiter in Quarantäne: Am 4. Januar war der englische McLaren-Fahrer in Dubai positiv auf Corona getestet worden. Der WM-Neunte von 2020 war in den mittleren Osten gereist, um sich dort in einem Trainingslager auf die neue Saison vorzubereiten.

Norris erzählte: «Als ich nichts mehr riechen und schmecken konnte, zog ich mich sofort zurück und machte einen Corona-Test. Der wies den Virus nach. Also habe ich all meine Kontakte angegeben und mich isoliert. Es geht mir so weit gut, abgesehen vom Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns habe ich nichts. Bleibt gesund!»

In Isolation hat der 21jährige Engländer viel Zeit, um über seine zweite Saison in der Königsklasse nachzudenken. Nachdem er 2019 guter WM-Elfter geworden war (beste Platzierung: Rang 6 in Bahrain und Österreich), konnte er sich 2020 markant steigern. Norris wurde im ersten Saisonrennen auf dem Red Bull Ring sensationeller Dritter, später folgten in Monza und Bahrain vierte Ränge, in 17 WM-Läufen eroberte Lando 13 Mal Punkte, das ergab am Ende WM-Rang 9.



Norris blickt so auf seine zweite GP-Saison zurück: «Ich hatte vor der Saison 2020 intensiv daran gearbeitet, dass ich im Rennen stärker werde. Ich hatte mir im Detail angeschaut, was ich da besser machen kann. Ein Grand Prix ist so kompliziert. Um ein gutes Rennen zeigen zu können, musst du sehr viele Faktoren in Einklang bringen.»



Norris arbeitete dabei an Schwerpunkten wie Starts, Strategie, Reifen-Management, Abstimmung, Aggressivität ohne Leichtsinn. Er kommt zum Schluss: «Diese ganze Arbeit hat sich ausbezahlt. Ich darf feststellen, dass ich mit mehr Selbstvertrauen gefahren bin. Ich habe als Rennfahrer durchs Band einen besseren Job gemacht. Ich konnte mehr aus dem Wagen holen. Ich finde, ich treffe bessere Entscheidungen.»



Von McLaren-CEO Zak Brown gibt es ein dickes Lob: «Lando hat exzellente Leistungen gezeigt. Wir wollten von ihm nach dem ersten Jahr etwas mehr Aggressivität sehen. Er hatte 2019 zwar nicht die typischen Anfängerfehler gemacht, so wie andere Piloten, aber wir fanden, er könnte ruhig etwas härter attackieren. Norris hat im zweiten Jahr überzeugt: Seine Starts waren gut, die Rennen waren eine fabelhafte Mischung aus Bedacht und Attacke, er hat Zweikampfstärke bewiesen. Er hat alles erreicht, was wir von ihm verlangt hatten.»



Und das erwartet Zak Brown von Norris 2021: «Er ist jetzt kein Rookie mehr. Klar hat er weniger Erfahrung als Daniel Ricciardo, aber Lando wird sich weiter steigern, und gerade ein so routinierter Mann wie Daniel kann ihm dabei helfen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen





Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien





Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi