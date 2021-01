Ferrari-Junior Mick Schumacher: Nicht ablenken lassen

​Der US-amerikanische Formel-1-Rennstall Haas steht 2021 unter besonders scharfer Beobachtung – wegen Mick Schumacher. Haas-Teamchef Günther Steiner: «Mick darf sich nicht ablenken lassen.»

Der Name Schumacher ist wie ein Magnet: Das Grand-Prix-Team von Haas wird 2021 unter Beobachtung stehen wie noch nie, wenn Mick Schumacher für die US-Amerikaner sein GP-Debüt gibt. Haas-Teamchef Günther Steiner ist äusserst wachsam, was dieses Plus an Aufmerksamkeit mit sich bringt.

Nach der Verpflichtung des Formel-2-Champions Mick Schumacher sagte der Südtiroler Steiner: «Wir müssen da sehr umsichtig vorgehen. Wir müssen sehen, wie wir ihm dabei helfen können, seine Kräfte so effizient wie möglich einzusetzen. Wir müssen sicherstellen, dass er die Schwerpunkte richtig setzt, besonders am Anfang. Im Mittelpunkt muss immer der Sport bleiben, nicht das ganze Drumherum; nur die sportlichen Leistungen definieren seine Zukunft.»

Und wo diese Zukunft hinführen soll, das hat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärt. Der Italiener sagt über den deutschen Junior-Fahrer: «Wenn du von der Formel 2 in die Formel 1 hochrückst, dann kann ein Fahrer nicht gleich im Ferrari sitzen. Das würde einem jungen Piloten zuviel Verantwortung aufbürden, zudem hätte dieser Fahrer zu wenig Erfahrung für eine solche Aufgabe. Unsere Kunden oder Partner spielen hier eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der Piloten.»

«Ich glaube, dass es für ihn in der Formel 1 zu Beginn sehr schwierig werden wird. Wenn wir uns die Formel 2 und die Formel 3 betrachten, so zeigt Mick sein Bestes normalerweise in seiner zweiten Saison, nicht in der ersten. Es hat sich gezeigt – Mick lernt in seiner ersten Saison und zu Beginn der zweiten eine Menge. Und in der zweiten Hälfte der zweiten Saison legt er dann mächtig zu. Aus diesem Grund sind zwei Jahre für ihn wichtig. Im zweiten Jahr erwarten wir uns von ihm markante Fortschritte.»



Günther Steiner sagt weiter: «Mick darf sich nicht ablenken lassen. Das wir für alle eine schwierige Aufgabe, denn ich bin überzeugt davon – jeder will ein Stück Schumacher. Was uns helfen wird: Mick ist diese Aufmerksamkeit gewohnt und sein Umfeld ist das auch. Aber wir werden daran arbeiten müssen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen





Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien





Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi