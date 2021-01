Alfa Romeo Orlen C41: Am 22. Februar in Warschau

​Alfa Romeo Racing bestätigt: Der neue Rennwagen von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi wird am 22. Februar in Warschau (Polen) präsentiert – auf Wunsch von Titelsponsor Orlen.

Als erster Formel-1-Rennstall hat Alfa Romeo bestätigt, wann das 2021er Fahrzeug präsentiert wird: «Wir werden in die polische Hauptstadt Warschau reisen, ins Heimatland unseres Titelsponsors Orlen, um am Montag, 22. Februar 2021 den kommenden Rennwagen Alfa Romeo Orlen C41 mit Stil zu präsentieren.»

Die Präsentation wird im Internet übertragen, wann genau es losgehen wird und wie die Veranstaltung im Detail ablaufen soll, verrät Alfa Romeo zu einem späteren Zeitpunkt. Das Team nimmt keine Stellung dazu, wie diese Präsentation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie reibungslos abgewickelt werden soll. Polen befindet sich derzeit in einem Lockdown wegen Corona. Am 18. Januar hätten einige Massnahmen gelockert werden sollen, doch wegen anhaltend hoher Infektionszahlen sind die Einschränkungen um zwei Wochen verlängert worden. Bis Ende Januar 2021 gilt eine zehntägige Quarantänepflicht nach Einreise.



Präsentatation neuer Grand-Prix-Rennwagen, das bedeutete früher Glanz und Glamour, im Laufe der Jahre wurde das vielen Teams zu kostspielig. Heutzutage, schon vor der Corona-Pandemie, werden Autos in der Regel im Internet präsentiert, nicht selten lediglich in Form von Studiofotos, die mehr Täuschung als Wahrheit sind – etwa mit Flügeln des Vorjahresautos.

Vor Jahren versuchten die Formel-1-Rennställe, sich auch neben den Rennstrecken zu übertreffen: mit immer pompöseren Veranstaltungen. Unvergessen, wie Mika Häkkinen und David Coulthard im Londoner Alexandra Palace 1997 den McLaren-Mercedes mit den Spice Girls präsentierten. Benetton-Teamchef Flavio Briatore liess seine Piloten Gerhard Berger und Jean Alesi über das Kopfsteinpflaster von Taormina rumpeln. 2001 stellte Briatore Fahrzeug und Fahrer in Venedig vor.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi