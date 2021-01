Lewis Hamilton und Mercedes: «Viel in Bewegung»

​Wird der neue Vertrag von Lewis Hamilton und Mercedes bald verkündet? Mercedes postet das Bild eines Kugelschreibers: «Man weiss nie, wann man den braucht.» Hamilton postet: «Es ist viel in Bewegung.»

Mercedes-Benz nährt die Erwartungen der Hamilton-Fans. Die Formel-1-Weltmeister haben ein Bild von einem Kugelschreiber gepostet mit dem Text: «Man weiss nie, wann man den braucht.» Und Lewis Hamilton deutet bei einer Wortmeldung aus dem Wintertraining in Colorado an, dass sich in Sachen Vertrag endlich was tun könnte: «Es ist viel in Bewegung.»

Formel-1-Champion Hamilton weilt derzeit in Colorado, wo er seit Jahren ein Haus besitzt, um sich im Schnee auf die neue Saison vorzubereiten. Er hat sich auf Instagram bei seinen Anhängern zu Wort gemeldet.

Der 95fache GP-Sieger schreibt: «Hey Welt, ist schon eine Weile her. Ich bin in den Bergen und trainiere jeden Tag, ich bringe Kopf und Körper in Form. Ich bin täglich am Hiken mit den Cross-Country-Latten, einer der drei Berge hier ist wirklich ein Killer, 3400 Meter hoch. Ich liebe Höhentraininig, es ist viel anstrengender zu arbeiten als auf Meereshöhe. Nur schon eine Treppe hochzugehen, spürst du auf 2000 Metern deutlich.»

«Wenn ich dann auf Meereshöhe zurückkomme, dann fühle ich mich beim Laufen federleicht. Ich versuche, die richtige Balance zu finden zwischen Kraft- und Ausdauertraining.»



«Darüber hinaus ist im Hintergrund viel in Bewegung. Da ist sehr Vieles am Laufen, aber im Grunde wollte ich euch nur wissen lassen, dass es mir gut gehlt, ich bin gesund und mental stark in meiner Blase.»



«Ich hoffe, ihr bleibt positiv eingestellt bei all dem, was um uns herum passiert. Kopf hoch! Ich kann es nicht erwarten, euch bald wieder zu sehen. Ich sende Liebe und Licht #teamlh.»



Wieso lässt der neue Vertrag so lange auf sich warten? Britische Medien spekulieren darüber, dass Hamilton pro Jahr ein Salär von 50 Millionen Dollar gefordert habe. Diese Behauptung kursiert seit Mai, und da platzte Hamilton kurz der Kragen. «Die Medien schreiben ständig über meinen Vertrag und die angeblichen Forderungen», sagte Hamilton im Frühling. «Dabei habe ich gar noch nicht mit Toto Wolff gesprochen. Also hören Sie bitte auf, sich Mist auszudenken.»



Der zweite Punkt: die Vertragsdauer. Lewis Hamilton hat Ende Oktober dazu gesagt: «Normalerweise planen wir für drei Jahre. Eines steht fest – ich sehe meine Arbeit hier noch nicht als beendet an.»



Der dritte Verhandlungspunkt: die Rolle von Lewis Hamilton nach dem Ende seiner Rennkarriere. Er hat wiederholt davon gesprochen, dass er sich mittelfristig als Markenbotschafter sieht. Teil der Gespräche könnte ferner sein, wie sich die gemeinnützigen Ziele von Hamilton mit Mercedes unter einen Hut bringen lassen.



Obschon Lewis Hamilton für 2021 derzeit ohne Vertrag ist, wurde er von Mercedes beim Autosport-Weltverband FIA als Fahrer für die kommende Saison nach Paris gemeldet. Valtteri Bottas hat im August 2020 einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi