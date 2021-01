Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Ein Traum ist wahr»

​Der 30jährige Mexikaner Sergio Pérez kann es nicht erwarten, mit Red Bull Racing-Honda an den Start zu gehen. Der WM-Vierte von 2020 sagt: «Ich habe immer davon geträumt, für ein Top-Team zu fahren.»

Wenn es nach Sergio Pérez geht, dann könnte die WM-Saison 2021 schon morgen beginnen: «Meine ganze GP-Karriere lang habe ich mich darauf gefreut, bei einem Top-Team fahren zu können, jetzt ist diese Chance da. Ich glaube, diese Gelegenheit kommt für mich zum richtigen Zeitpunkt – ich habe im vergangenen Jahr meine beste Saison gezeigt. Ich kann es nicht erwarten, mit dem Team auf die Bahn zu gehen und an der Seite von Max Verstappen den Rennstall weiter nach vorne zu bringen. Mir ist klar, dass ich solch eine Chance vielleicht nur einmal bekomme, also will ich das Beste daraus machen.»

Der 30jährige Mexikaner weilt derzeit im Rennwagenwerk von Milton Keynes und findet: «Wenn du durch diese Hallen gehst, dann merkst du schnell, warum das Team erfolgreich ist. Die Infrastruktur ist erstklassig. Das ist vielleicht der grösste Unterschied zu meinen früheren Rennställen – die Ressourcen, die Anzahl Fachkräfte, das ist sehr eindrucksvoll. Ich spüre eine enorme Energie hier und grosses Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitarbeitern. Mit Technikern auf diesem Niveau zu arbeiten, angefangen bei Adrian Newey, das ist ein Traum für jeden Formel-1-Rennfahrer.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko und RBR-Teamchef Christian Horner versprechen sich von Pérez Leistungen auf konstant hohem Niveau, Sergio soll Max Verstappen mehr beflügeln als Alex Albon dazu in der Lage war. Pérez selber meint: «Ich bringe viel Erfahrung mit, aus verschiedenen Rennställen, aus verschiedenen Epochen. Ich weiss, was ich von einem Rennwagen brauche, um schnell zu sein. Letztlich war mein Sieg in Sakhir der letzte Beweis, wozu ich fähig bin, aber ich glaube, das wusste das Management von Red Bull schon vorher. 2020 hatte ich ein besseres Auto als in den Jahren zuvor, und ich konnte meinen Wert zeigen.»

«Ich kann es noch immer nicht ganz glauben, dass ich wirklich für Red Bull antrete. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht zu träumen gewagt. Ich werde mich voll ins Zeug legen, um mich mit guten Leistungen zu bedanken für das grosse Vertrauen, das ich spüre.»

Wie sieht sich Pérez an der Seite von Max Verstappen? «Jeder weiss, wie talentiert Max ist und welch grosse Fortschritte er in den letzten Jahren gemacht hat. Er ist ein sehr kompletter Formel-1-Fahrer geworden. Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, mich an seiner Seite zu behaupten. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich brenne darauf zu erleben, wie konkurrenzfähig das 2021er Auto ist. Natürlich hoffe ich, dass wir damit Mercedes bei jedem Rennen tüchtig unter Druck setzen können. Ich setze dabei auch viel Vertrauen in Honda – ich merke, sie werden im letzten Jahr ihres Werksauftritts in der Formel 1 alles in die Waagschale legen, um 2021 zu einer grossen Saison zu machen.»



«Ich habe schon viel Zeit mit den Technikern verbracht und zahlreiche Stunden im Rennsimulator. Das ist 2021 noch wichtiger als zuvor, weil wir nur drei Wintertesttage haben, eineinhalb für Max, eineinhalb für mich. Das ist hochseriöse Vorbereitung gefragt und grosse Anpassungsfähigkeit. Ich finde es gut, dass wir den Wintertest in Bahrain fahren – bei wärmerem Wetter kannst du mehr übers Auto lernen als bei kalten Bedingungen in Spanien.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi