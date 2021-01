Daniel Ricciardo zum Melbourne-GP: Lage unberechenbar

​McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo sagt über sein verschobenes Heimrennen in Melbourne: «Ich hoffe, wir finden noch Mittel und Wege, um dieses Jahr überhaupt in Australien fahren zu können.»

Am 12. Januar ist bestätigt geworden: Der Formel-1-Saisonbeginn in Australien am 21. März kann nicht stattfinden, das Rennen ist auf 21. November verschoben. Sportminister Martin Pakula hofft, dass sich die Lage im Kampf gegen den Coronavirus bis dann entscheidend entspannt hat.

Aber bis auf Weiteres gilt ein umfassendes Einreiseverbot für alle ausländischen Reisenden, touristische Besuche sind grundsätzlich nicht gestattet, entsprechende Visa werden nicht erteilt. Brendan Murphy, Chefmediziner der australischen Regierung, prophezeit sogar, dass die Landesgrenzen für den internationalen Reiseverkehr bis Ende 2021 geschlossen bleiben werden. Am 9. Januar hat die australische Regierung die Einreisebestimmungen noch einmal verschärft: So soll verhindert werden, dass Mutationen des tückischen SARS-CoV-2-Virus eingeschleppt werden.

McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo sagt: «Noch im Herbst war ich davon überzeugt, dass wir im März in Melbourne fahren können. Aber als ich dann sah, wie die Zahlen in Europa wieder teils dramatisch nach oben gingen, wurde mir klar – das wird nichts», so der siebenfache GP-Sieger gegenüber der Tageszeitung The Age. Ricciardo ist an einem Punkt, an dem er keine Vorhersagen mehr macht. «Ich hoffe einfach, wir finden noch Mittel und Wege, um dieses Jahr überhaupt fahren zu können.»

Ricciardo beobachtet aufmerksam das Chaos um das Tennis-Turnier «Australian Open». 72 Spieler befinden sich derzeit in Isolation, nachdem Tests bei Ankunft ergeben hatten – Passagiere auf ihren Flügen trugen den Virus SARS-CoV-2 in sich. Die betroffenen Spieler dürfen ihre Hotelzimmer nicht verlassen und müssen sich dort fit halten. Profis, die zwei Wochen lang die normale Quarantäne absolvieren, dürfen zum Training für fünf Stunden pro Tag aus ihrem Hotel.



Daniel Ricciardo weiter: «Ich bin ein grosser Tennis-Fan. Aber ich wusste – eine Quarantäne-Pflicht von 14 Tagen, das ist im Tennis umsetzbar, wenn die Spieler für das Turnier ohnehin wochenlang in Australien sind, aber nicht für die Formel 1, die nur für wenige Tage anreist, unter erheblich grösserem Aufwand.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi