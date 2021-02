Fernando Alonso nach Unfall: Aus Spital entlassen

​Fernando Alonso hat sich am 11. Februar bei einem Rad-Unfall eine Kiefer-Fraktur zugezogen. Nun konnte Alonso das Krankenhaus verlassen. Pedro de la Rosa: «Für Bahrain wird Fernando fit sein.»

Schreckmoment für die Fans von Fernando Alonso: Der zweifache Formel-1-Champion und Langstrecken-Weltmeister zog sich am 11. Februar bei einem Unfall unweit von Lugano (Schweiz) einen Bruch am Oberkiefer zu: Der 32fache GP-Sieger hatte mit seinem Rennrad trainiert, als ein entgegenkommendes Fahrzeug unerwartet abbog und dem Alpine-GP-Piloten den Weg abschnitt, Fernando konnte nicht ausweichen und prallte auf Höhe des rechten Kotflügels ins Auto. Alonso musste in einer Berner Klinik am Kiefer operiert werden und hat Berichten aus Spanien zufolge einige Zähne eingebüsst.

Fernando Alonso meldete sich kurz darauf zu Wort und schrieb auf seinen sozialen Netzwerken: «Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Ich bin okay und ich freue mich darauf, 2021 in Angriff zu nehmen.»

Nach 48 Stunden im Krankenhaus zur Beobachtung hat Alonso das Spital am 15. Februar verlassen können und erholt sich zuhause. Er wird gemäss Alpine sein Training schrittweise wieder aufnehmen.

Viele Fans fragen sich: Wird der 39jährige Asturier wirklich rechtzeitig fit sein, um an den Wintertests teilzunehmen, die am 12. März auf dem Bahrain International Circuit beginnen?

Wenn es nach Pedro de la Rosa geht, so lautet die Antwort: ja. Der 49jährige de la Rosa, von 1999 bis 2012 GP-Pilot, sagt bei den Kollegen der Marca über seinen langjährigen Kumpel Alonso: «Fernando hat genug Zeit, um sich zu erholen, gute vier Wochen. Gewiss, ein Rennhelm sitzt sehr satt, und die Belastung ist nicht ohne. Aber die Verletzungen sind nicht so gravierend, dass ich mir Sorgen um Fernando mache. Er kann höchstens eine Weile nicht voll trainieren.»



Gemäss des spanischen Gesichts- und Kiefer-Chirurgen Juan Rey Biel würde ein normaler Patient ungefähr zwei Wochen Erholung brauchen. Alonso will in wenigen Tagen das Training wiederaufnehmen. Das ist gemäss eines weiteren Kieferspezialisten kein Problem. Dr. Julio Acero sagt: «Wenn der Knochen gerichtet ist, so ist die Erholungsfrist erstaunlich kurz. Ich schätze, in einer Woche kann Alonso wieder trainieren.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi