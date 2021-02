Nico Rosberg: Vettel als Held, Hamilton als Champion

​Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg glaubt fest daran, dass sich Sebastian Vettel nach der Ferrari-Flaute als Aston Martin-Fahrer fangen wird. Und wieso Lewis Hamilton WM-Favorit bleibt.

Sebastian Vettel hat ein jämmerliches GP-Jahr hinter sich: nur 13. Schlussrang bei seiner Abschiedssaison mit Ferrari. Formel-1-Champion Nico Rosberg ist überzeugt davon, dass wir 2021 einen anderen Vettel erleben werden.

Der 23fache GP-Sieger Rosberg sagt: «Sebastian hat eine Veränderung gebraucht. Er war bei Ferrari in einer negativen Spirale drin», so Nico gegenüber der dpa. «Bei Aston Martin wird er wieder der Held sein und gefeiert werden. Er ist ja nach wie vor einer der Besten aller Zeiten.»

Apropos Beste aller Zeiten. Rosberg ist der einzige Fahrer, der 2016 Lewis Hamilton an einem glatten Durchmarsch in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 hindern konnte: Nico wurde 2016 Formel-1-Weltmeister, 2014/2015 sowie von 2017 bis 2020 holte Hamilton den Titel. Für Nico bleibt Hamilton WM-Favorit, denn: «Lewis hat unglaubliches Talent und das beste Auto. Dass ich ihn im gleichen Auto geschlagen habe, gibt mir Extrabestätigung für meinen Erfolg.»

Wie Millionen anderer Menschen ist auch der Wiesbadener Rosberg im Home Office: «Ich finde es schön, von zu Hause aus arbeiten zu können und bei den Kindern und meiner Frau zu sein. Einige Dinge haben sich trotz aller Schwierigkeiten auch zum Besseren entwickelt.»



Der in Monaco lebende Rosberg weiss, dass er und seine Familie im Fürstentum während der Pandemie gemessen an Menschen in vielen anderen Ländern viel Glück gehabt haben: «Denn hier hat sich der Virus nicht so ausgebreitet wie andernorts. Wir können mit den Kindern zum Strand, die Restaurants sind mittags geöffnet. Aber meine besten Freunde habe auch ich ein Jahr lang nicht gesehen.»



Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi