Daniel Ricciardo (McLaren): Das ist sein Helm 2021

​Der Australier Daniel Ricciardo (31) zeigt seinen Helm für die Saison 2021 bei McLaren: «Mit dem Motto ‚All Good, All Ways’ will ich den Menschen sagen, dass immer alles gut wird, und zu mehr Toleranz aufrufen.»

Daniel Ricciardo hat enthüllt, mit welchem Helm er bei McLaren zur GP-Saison 2021 antritt. Seit 2019 arbeitet der siebenfache GP-Sieger mit dem in Los Angeles lebenden Künstler Ornamental Conifer zusammen, der mit richtigem Namen Nicolai Sclater heisst.

Schon damals war der Look radikal anders, modern und altmodisch zugleich, mit grossen Farbflächen in eigenwilliger Anordnung. Der Slogan «Stop Being Them» an der Seite sollte die Andersartigkeit feiern und stand bei Daniel für einen neuen Lebensabschnitt oder anderen Karriereweg. Ricciardo damals: «Ich spürte den Wunsch, etwas Frisches und Verrücktes zu machen. Der Spruch damals war einfach eine Ermutigung an alle, sich selber zu sein und nicht Trends hinterher zu laufen, daher ‘hör auf, sie zu sein’. Die Menschen sollen vielmehr Mut beweisen und einen eigenen Weg suchen. Das war meine Botschaft.»

Nun hat der WM-Fünfte von 2020 eine neue Botschaft. Auch der neue Helm zeigt eine mutige, unkonventionelle Komposition, mit verschiedenen Blautönen an der Seite sowie seiner Startnummer 3 auf Papaya-Orange seines Arbeitgebers McLaren. Auf der Oberseite eine Kombination aus Papaya und hellgrün, dazu der Spruch: «All Good, All Ways». Hinten das Lieblingstier des WM-Dritten von 2014 und 2016, der zum Spitznamen von Ricciardo geworden ist, der Honigdachs.

Der 188fache GP-Teilnehmer Ricciardo sagt dazu: «Mein 2021er Helm ist ein weiteres Design von Ornamental Conifer. Ich bin hellauf begeistert. Das Motto ist ‚All Good, All Ways’. Das lässt sich verschieden deuten. Einerseits wollte ich damit ausdrücken: Alles wird immer gut, die Sonne wird erneut scheinen, auch wenn das Leben voller Höhen und Tiefen ist, versucht einfach, positiv damit umzugehen.»



«Die zweite Deutung ist Toleranz: Es spielt keine Rolle, woher jemand kommt, welchen Weg er gewählt hat, welcher Herkunft er ist, welche Religion er gut findet – alles ist cool. Wir sollten die Verschiedenartigkeit unserer Mitmenschen akzeptieren.»



McLaren stellt am 15. Februar 2021 als erster Rennstall das Auto für die kommende Saison vor.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi