Max Verstappen Schnellster: «Keine Fragezeichen» 14.03.2021 - 19:26 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Zum Schluss des dritten Testtags übten Max Verstappen und seine Jungs Boxenstopps © LAT Max Verstappen

​Red Bull Racing-Honda-Pilot hat 2021 in Bahrain weitergemacht, wo er in Abu Dhabi 2020 aufgehört hatte – an der Spitze. Der Niederländer sagt: «Alles läuft sehr gut, es gibt keine Fragezeichen.»