Williams: Francois-Xavier Demaison neuer Technikchef

Williams hat einen neuen Technischen Direktor an Bord: Die Aufgabe übernimmt Francois-Xavier Demaison, der zuletzt für Volkswagen Motorsport tätig war.

Williams hat sich personell verstärkt: Francois-Xavier Demaison ist bei dem Traditionsrennstall neuer Technischer Direktor. Das gab Williams am Dienstag offiziell bekannt.

Wann genau er anfängt, ist nicht kommuniziert worden. Er tritt damit die Nachfolge von Paddy Lowe an, der den Rennstall im Juni 2019 verlassen hatte.

«FX» arbeitete zuletzt bei Volkswagen Motorsport und kennt damit auch Williams-CEO Jost Capito gut. Unter seiner Ägide gewann der VW Polo R WRC in der Rallye-WM von 2013 an vier Jahre in Folge den Titel. In der Formel 1 sammelte er bei Renault und Peugeot Erfahrung.

Er hat in seiner Position die übergeordnete Verantwortung für alle technischen Geschäfte des Teams, einschließlich Design und Aerodynamik. Er wird direkt an Capito berichten.

Capito sagte: «Ich kenne seine technischen Fähigkeiten aus erster Hand und seine sportlichen Erfolge sprechen für sich. Indem wir jemanden seines Kalibers in unser bereits erfahrenes technisches Team holen, können wir unsere zukünftige Ausrichtung vorantreiben und unser Team stärken. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sein Wissen dazu beitragen wird, dass wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung unserer Ambitionen machen, wieder zu gewinnen. Bei Williams haben wir eine aufregende Herausforderung vor uns und ich freue mich darauf, dass FX dazu beiträgt, diese Reise fortzusetzen.»

François-Xavier Demaison: «Es wird eine große Herausforderung, aber ich freue mich darauf. Sie haben ein großartiges Team talentierter Leute, und ich hoffe, ich kann mit ihnen eine Richtung für die Zukunft finden und dem Team zu helfen, seine Ambitionen zu erreichen.»