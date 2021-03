Ecclestone zu Mick Schumacher: Vaters Genie geerbt

Bernie Ecclestone und Michael Schumacher beim 300. GP des Deutschen in Belgien 2012

​In der Sport1-Sendung «AvD Motor & Sport Magazin» war Bernie Ecclestone zu Gast, Baumeister der modernen Formel 1: Der Brite sprach über Michael und Mick Schumacher sowie den Rauswurf als F1-Chef.

Am Montag, 23. Januar 2017 ist die Ära Bernie Ecclestone in der Formel 1 zu Ende gegangen: Der damals 86jährige Engländer, der es vom Gebrauchtwagenhändler zum Multimilliardär gebracht hatte, wurde als Machthaber, manche würden sagen als Diktator der Formel 1 abgesetzt – zur Seite geschoben vom Medienkonzern Liberty Media. Ecclestone war nicht überrascht und sagte: «Wenn einer ein neues Auto kauft, dann will er es auch fahren.»

Nun stand der 90jährige Ecclestone in der Sport1-Sendung «AvD Motor & Sport Magazin» Rede und Antwort. Er sagt über seinen Abgang als Formel-1-Chef: «Ich habe bestimmt viele Fehler gemacht. Aber als ich das bemerkt hatte, habe ich diese Fehler korrigiert. Ich habe nicht darauf gewartet, dass mich jemand daran erinnert. Ich habe das sofort selbst in die Hand genommen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich musste mich vor niemandem rechtfertigen. Ich hatte auch keine Angst, gefeuert zu werden. Ich wurde nur gefeuert, weil die Amerikaner dachten, sie könnten einen besseren Job machen – und vielleicht haben sie das auch.»

Zur Zukunft der Königsklasse meint Ecclestone: «Wir müssen in der Formel 1 viel mehr den Entertainment-Faktor nach vorne rücken. Wir sollten uns auf jene 85 Prozent der Zuschauer konzentrieren, die einfach Unterhaltung wollen, die nicht wissen, wer das Ganze mitentwickelt.»

Über eine Rückkehr hat Ecclestone nie ernsthaft nachgedacht: «Alles ist komplett anders als zu meiner Zeit. Vieles hat sich auf eine Art verändert, wie ich es nie verändert hätte. Vielleicht ist es heute besser als zu meiner Zeit. Ich kann das nicht beurteilen. Im Endeffekt müssen das die Zuschauer und die Menschen vor den TV-Bildschirmen beurteilen, ob es besser ist oder nicht.»



Teil der Formel-1-Zukunft ist Mick Schumacher. Bernie Ecclestone sagt über den Formel-2-Champion und GP-Neuling: «Ich denke, dass er schon viel vom Genie seines Vaters geerbt hat. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir in der Zukunft keine großartigen Leistungen von ihm sehen könnten.»



Über Micks Vater Michael Schumacher sagt Bernie: «Ein erstklassiger Mensch. Das Schönste, was ich über Michael Schumacher sagen kann: Es gab nie irgendwelche Probleme mit ihm. Es war schwierig, ihn nicht zu mögen.»





