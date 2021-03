Bahrain-GP im Fernsehen: Die Stunde der Wahrheit

​Ende November, Anfang Dezember 2020 fanden auf dem Bahrain International Circuit zwei WM-Läufe innerhalb von acht Tagen statt, nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen – WM-Auftakt 2021.

Das hat es in der Formel 1 noch nie gegegebn: Auf der gleichen Rennstrecke finden innerhalb von vier aufeinanderfolgenden GP-Wochenenden drei Rennen statt. Am 29. November 2020 war es der Grosse Preis von Bahrain, am 6. Dezember der Grosse Preis von Sakhir, auf dem äusseren Ring des «Bahrain International Circuit» und nun, am 28. März, der WM-Auftakt zur Saison 2021, nach dreitägigen Wintertests auf gleicher Strecke.

Die Ausgangslage: Red Bull Racing-Honda hat beim Test den besten Eindruck hinterlassen, Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Probleme bei den Dauer-Weltmeistern nicht schöngeredet.

Im Mittelfeld können wir uns auf einen fabelhaften Mehrkampf gefasst machen, mit leichten Vorteilen für McLaren-Mercedes und dann einem dichten Pulk, in dem die Tagesform den Ausschlag geben wird – Alpine, Aston Martin, AlphaTauri, Ferrari, Alfa Romeo. Williams wird in der Form des Bahrain-Tests Haas hinter sich lassen.

Besonders aufmerksam werden wir am kommenden Wochenende den ersten Einsatz von Sebastian Vettel im Grün von Aston Martin sowie das GP-Debüt von Mick Schumacher bei Haas verfolgen.

Damit Sie keine Sekunde von der Action aus Bahrain verpassen, haben wir für sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst. Zur Erinnerung: Die Formel 1 wird in Deutschland 2021 grundsätzlich exklusiv von Sky auf dem neuen Sender Sky Sport F1 gesendet. RTL hat sich die Zweitrechte für vier Rennen gesichert, Imola, Barcelona, Monza und Interlagos. In Österreich teilen sich ServusTV und ORF die Übertragungen, in Bahrain beginnt ServusTV.





