Mick Schumacher: «Das fühlt sich so unglaublich an»

Mick Schumacher wird wenige Tage nach seinem 22. Geburtstag sein Formel-1-Debüt feiern. Er kann es kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht.

Genug wurde geschrieben, genug gefragt: Es wird Zeit, dass die Formel-1-Saison endlich losgeht und Mick Schumacher endlich mittendrin ist im illustren Feld der Königsklasse.

Bei den Testfahrten hat der 22-Jährigen einen guten Eindruck hinterlassen, auch bei seinem Haas-Teamchef Günther Steiner, der positiv überrascht war. Doch jetzt gilt es, jetzt wird es ernst. Vor dem ersten Rennen am Sonntag in Bahrain hat Mick in einer Haas-Pressemitteilung ein paar Fragen beantwortet.

Mick, beschreibe deine Erfahrungen in der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Team. Was hat dich im Team am meisten überrascht?

Meine Erfahrung mit dem Team war gut, ich fühle mich im Team sehr wohl. Wir arbeiten hart und ich fühle, dass alle super motiviert sind. Das motiviert mich dann auch sehr. Ich bin froh, dass die Saison jetzt beginnt und wir wirklich mit der Arbeit loslegen.

Ist es bei dir wirklich schon angekommen, dass es nach all den Vorbereitungen, dem Training und den Tests vor der Saison am Sonntag endlich soweit ist?

Ja, das ist es. Natürlich freue ich mich sehr auf das erste Rennen in Bahrain. Wenn ich darüber nachdenke, ist es dreißig Jahre her, dass mein Vater sein erstes Rennen gefahren ist, und jetzt starte ich meins. Die Tatsache, dass ich in der Formel 1 bin und Rennen fahre - das fühlt sich so unglaublich an. Ich bin so glücklich, dass ich endlich da bin, endlich mit allen Rennen fahren, mein Potenzial zeigen und mit einem großartigen Team zusammenarbeiten kann. Ich werde als Fahrer und als Mensch lernen und mich verbessern.

Wie fühlt es sich an zu wissen, dass du in der gleichen Startaufstellung stehen wirst wie Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Sebastian Vettel? Siehst du dein Debüt in der Formel 1 sowohl als eine Leistung als auch als einen Anfang, um dir im Sport einen Namen zu machen?

Ja auf jeden Fall. Ich habe großen Respekt vor allen, sowohl als Fahrer als auch als Menschen. Es wird schön sein, in der gleichen Startaufstellung wie sie zu stehen und unter den Top 20 der Welt zu sein. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin einfach sehr froh, dass es jetzt losgeht.

Wenn du über Bahrain hinausblickst: Auf welche Veranstaltung freust du dich am meisten?

Ich freue mich auf jeden Fall auf Spa. Ich denke, es ist eine der bekanntesten Strecken, auf denen man Rennen fahren kann. Suzuka ist eine Strecke, auf der ich noch nicht gefahren bin. Ich habe viele Runden in einem Simulator gedreht, es ist definitiv eine der Strecken, auf die ich mich in diesem Kalender am meisten freue, auf denen ich noch nicht gefahren bin. Natürlich gibt es viele Rennstrecken, die ich liebe, wie zum Beispiel Monza. Ich bin froh, auf all diesen Strecken in einem Formel-1-Auto zu fahren und die Geschwindigkeit im Auto zu spüren. Ich bin glücklich, stolz und freue mich sehr darauf.