Sky, Servus TV: Der Bahrain-GP im Fernsehen

Am kommenden Wochenende startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Wir haben für sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.

Auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der neuen Formel-1-Saison. Sky zeigt alle 23 GP-Wochenenden live – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag inklusive aller Pressekonferenzen. RTL hat sich die Zweitrechte für vier Rennen gesichert, Imola, Barcelona, Monza und Interlagos.

Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in brillanter Ultra HD-Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.

Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 hat der Motorsport ein neues Zuhause. Die Zuschauer können sich immer on Demand auf Sky Q und Sky Go das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen am besten passt. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die «Was hab‘ ich verpasst?»-Funktion.

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität geniessen.

Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte GP-Saison live verfolgen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sky.de/f1

Damit Sie keine Sekunde von der Action aus Bahrain verpassen, haben wir für sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst. In Österreich teilen sich ServusTV und ORF die Übertragungen, in Bahrain beginnt ServusTV.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 26. März

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Race On, die Formel 1 hat ein neues Zuhause

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Sakhir 2020

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.55 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.25 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.30 Uhr: 1. Training

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

16.00 Uhr: 2. Training

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erlösung

21.40 Uhr: Sky Sport F1 – Kriegskunst

22.20 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

23.50 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 27. März

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.25 Uhr: Sky Sport F1 – Ayrton Senna

12.35 Uhr: Sky Sport F1 – Jahresfilm 2020

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00 Uhr: Beginn 3. Training

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Vorbericht Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Analyse

18.40 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive, Ärger an der Spitze

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Alles oder nichts

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 28. März

05.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ayrton Senna

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte Grand Prix

15.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte Grand Prix

16.20 Uhr: SRF zwei – Vorberichte Grand Prix, dann Rennen

16.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP

16.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

17.00 Uhr: Beginn Grand Prix

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

19.05 Uhr: ORF1 – Motorhome, Analyse Grand Prix

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung