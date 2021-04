Valtteri Bottas: «Keiner wird die WM dominieren»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ist sich angesichts der Leistungsdichte an der Spitze des diesjährigen Formel-1-Feldes sicher: Sein Team wird in dieser Saison nicht zur alten Dominanz zurückfinden.

Im Imola-GP gab es für Valtteri Bottas keine frischen Punkte: Der Mercedes-Pilot kam nicht auf Touren und wurde schliesslich von seinem Markenkollegen George Russell abgeräumt. Der Highspeed-Crash beendete das Rennen für beide Unfallbeteiligten. Dennoch ist der Finne überzeugt, dass er in seinem Renner gute Chancen hat, die starke Red Bull Racing-Konkurrenz zu schlagen.

Nach dem zweiten Kräftemessen in Imola, das Red Bull Racing-Star Max Verstappen für sich entschieden hat, erklärte Bottas mit Blick auf die stark in die Saison gestarteten Rivalen: «Ich denke schon, dass wir noch mehr aus dem Auto herauskitzeln können. Wenn wir die Fahrbereit verbessern und die Balance in den Kurven verlässlicher hinbekommen, dann können wir nachlegen.»

«Wir müssen das Gesamtpaket besser verstehen und das Set-up verfeinern», forderte der neunfache GP-Sieger daraufhin. Und er machte sich Mut: «23 Rennen sind eine lange Zeit, um das eigene Auto kennen zu lernen. Wir müssen bei der Weiterentwicklung einfach effizienter als die anderen Teams sein. Wir wissen, dass dieser Bereich eine der Stärken von Red Bull Racing ist, aber wir müssen einfach schneller arbeiten.»

Zur alten Dominanz wird sein Team allerdings kaum zurückfinden wie Bottas weiss. «Keiner wird die WM dominieren», prophezeite der 31-Jährige, der nach dem Nuller von Imola nunmehr den fünften WM-Rang belegt. Und er mahnte: «Wir haben von Strecke zu Strecke bereits grosse Performance-Unterschiede erkennen können, und ich denke, es wird in diesem Jahr schwierig werden, ein Rennen zu dominieren.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0