Berger: Max Verstappen ist reif für Formel-1-Titel

Max Verstappen und Lewis Hamilton liefern sich bislang einen offenen Kampf um die WM. Gerhard Berger glaubt, dass Verstappen reif für den Titel ist.

Für die Titelfrage mag es nach zwei Saisonrennen noch etwas früh sein, trotzdem legt sich DTM-Boss Gerhard Berger fest: Der Österreicher setzt auf Max Verstappen als neuen Formel-1-Weltmeister.

«Er ist reif für den Titel, weil er die Fähigkeiten, den Speed und die richtigen Werkzeuge dafür hat», sagte der ehemalige Formel-1-Fahrer der «Sport Bild». Aktuell liegt Lewis Hamilton mit 44 Punkten einen Zähler vor Verstappen.

Klar scheint, dass Mercedes und Red Bull Racing auf Augenhöhe agieren. «Honda hat es geschafft, zur Motorleistung von Mercedes annähernd aufzuschließen. Adrian Newey hat im Red-Bull-Team ein sehr schnelles Auto gebaut, das auf Anhieb sehr gut unterwegs ist», sagte Berger.

Titelverteidiger Lewis Hamilton sei dem Niederländer zwar oft noch einen Schritt voraus. Doch Verstappen sammle mehr und mehr Erfahrungen, weshalb sich Berger sicher ist, «dass Max sich daran hochziehen wird und zu extremen Leistungen fähig ist.»

Berger hofft im Sinne des offenen Wettbewerbs, dass die Mercedes-Dominanz «etwas nachlässt. Denn Siege von anderen Teams sind das, was die Formel 1 am meisten braucht, um die Spannung für die Fans hochzuhalten. Aus meiner Sicht wird Mercedes, so wie sie aufgestellt sind, diese Saison, aber auch in den nächsten Jahren immer um die Meisterschaft kämpfen.»