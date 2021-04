Haas-Team von Mick Schumacher: Trauer um Teammitglied

Das Haas-Team erreichte während des Imola-Wochenendes eine traurige Nachricht: Teammitglied Martin Shepherd ist verstorben, wie der Rennstall in dieser Woche mitteilte.

«Wir erinnern uns an unseren Freund und Kollegen, Martin Shepherd, der leider am Wochenende verstorben ist», erklärte das Haas-Team in den sozialen Medien. «Er war ein beliebtes Teammitglied, das immer ein Lächeln auf den Lippen trug und seiner Arbeit in der Box mit Leidenschaft nachging. Unser Beileid geht an seine Familie und an seine Freunde.»

Shepherd erlitt im Juli 2019 bei einem Motorrad-Unfall, der sich auf dem Heimweg von der Arbeit ereignete, schwere Verletzungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde mehrmals operiert und lag drei Monate lang auf der Intensivstation.

Auf seinem Weg zur Genesung überstand Shepherd ein Nierenversagen und lebensbedrohliche Infektionen, von den Kopfverletzungen erholte er sich aber nie ganz. Im Mai 2020 wurde eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die mehr als 30.000 Euro für die weitere Behandlung einbrachte und das ursprüngliche Ziel von 5000 Pfund um ein Mehrfaches überstieg.

Doch am vergangenen Samstag verstarb der Haas-Mitarbeiter. Shepherd wurde nur 24 Jahre alt. Die Beisetzung findet am heutigen Samstag statt.