Fernando Alonsos erster GP mit 40: Rasur und Solarium

Fernando Alonso absolviert am Wochenenende sein erstes Formel-1-Rennen als 40-Jähriger. Er betont vor dem elften Lauf in Ungarn, dass er sich weiterhin wie 25 fühle. Nach einer Rasur würde man das auch sehen.

Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Ständchen geben: Fernando Alonso wird am Donnerstag 40 Jahre alt. Der Spanier feiert seinen Geburtstag also am Medientag des Formel-1-Rennwochenendes in Ungarn. Und wird sicherlich wieder die eine oder andere Frage beantworten müssen, ob er sich denn alt fühle.

Er hatte schon vorher zugegeben: Er kann sie nicht mehr hören. «Ich werde mich rasieren, dann fragt man nicht mehr nach dem Alter, das ist anstrengend», sagte er: «Ich werde ins Solarium gehen, ich werde gebräunt sein, ich werde mich rasieren, und ich werde sehr jung aussehen.»

Er stellt klar: «Nein, es wird ein ganz normales Rennen sein, keine Veränderung für mich. Ich fühle mich gut.»

Er gibt allerdings zu, dass es zu Saisonbeginn nicht ganz einfach war. Erst der Sturz mit dem Fahrrad, dazu die geringe Vorbereitungszeit und generell die Rückkehr in den Formel-1-Zirkus nach zwei Jahren Pause.

«Ehrlich gesagt, nach dem Unfall zu Beginn des Jahres, die ersten paar Rennen, wieder ein Teil des Stresses zu sein, zurück in den Sport zu kommen», sagte er: «Ich war besorgt wegen des Kiefers, auch wegen der Schulter, dass ich eine kleine Verletzung habe, aber jetzt bin ich super fit und bei 200 Prozent.» In 10 Rennen hat er mit Alpine 26 Punkte geholt, zwölf mehr als sein Teamkollege Esteban Ocon.

Auch deshalb bleibt er trotz der 40 locker. «Es ist nur eine andere Zahl, also werde ich etwas Kuchen essen, aber abgesehen davon wird es ein ganz normales Wochenende und ich fühle mich wie 25, also egal welche Nummer der Pass sagt, ich fühle mich nicht so.»