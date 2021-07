Sebastian Vettel: Die Titel-Pläne von Aston Martin

Aston Martin hat mit Milliardär Lawrence Stroll jede Menge finanzielle Ressourcen. Warum die Titelpläne trotzdem langfristig ausgelegt sind, erklärt Teamchef Otmar Szafnauer.

Bei Aston Martin läuft es in dieser Saison nur mittelmäßig. 30 Punkte von Sebastian Vettel und 18 von Lance Stroll ergeben 48 Zähler, mit denen Aston Martin WM-Platz sechs belegt.

Mittel- und langfristig hat das Team von Milliardär Lawrence Stroll aber große Ziele, in fünf Jahren will er mit seiner Mannschaft spätestens um den WM-Titel fahren.

Der Weg dahin ist beschwerlich. Bereits jetzt liegt der Fokus auf dem neuen Auto für 2022, im kommenden Jahr gibt es bekanntlich ein neues Reglement in der Formel 1.

«Es ist wichtig, sowohl Seb als auch Lance [Strolls] Input [für 2022] zu haben. Lance ist schon sehr lange bei uns, er kennt den Unterschied von einem Jahr zum nächsten bei unserem Paket. Es ist sehr wichtig, auch von Seb ein paar frische Ansichten zu bekommen, ein paar neue Inputs, aber wir sind jetzt komplett auf '22 konzentriert», sagte Teamchef Otmar Szafnauer bei formula1.com.

Es ist ein Balanceakt, denn parallel dazu will Aston Martin auch in dieser Saison noch Fortschritte machen. «Wir machen ein paar Verbesserungen am 21er, aber die ganze Forschung und Entwicklung und die Dinge, die wir in der Fabrik machen, sind auf das 22er-Auto konzentriert», sagte Szafnauer.

Warum dauer die Mission WM-Titel so lange? «Die Infrastruktur aufzubauen bedeutet, eine neue Fabrik und einen neuen Windkanal zu bekommen - das dauert zwei bis drei Jahre», erklärte Szafnauer.

«Die Fahrer sind vorhanden, aber es braucht mehr als nur die Fahrer. Man muss in der Lage sein, ein konkurrenzfähiges Auto zu entwerfen und zu entwickeln. Das erfordert sowohl Werkzeuge als auch Menschen, die Infrastruktur - und das braucht Zeit. Wir haben vor drei Jahren angefangen [die Leute einzustellen], wir sind in drei Jahren von 400 auf 550 gestiegen. Um von 550 auf 750 zu kommen, wird es ein bisschen Zeit brauchen», sagte er.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0