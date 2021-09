Italien-GP im Fernsehen: Action dank Sprint-Format 10.09.2021 - 14:00 Von Rob La Salle

© LAT Charles Leclerc freut sich auf das Sprint-Qualifying

Die Formel-1-Stars dürfen in Monza zum zweiten Mal ein Sprint-Qualifying bestreiten, deshalb wird schon am heutigen Freitag um die Startaufstellung zum Mini-Rennen am Samstag gekämpft. Hier gibt’s alle TV-Zeiten.