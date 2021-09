Lewis Hamilton zu Russell: «Ich bin jetzt der Oldie»

Zwei Schwerpunkte für Lewis Hamilton vor dem Grossen Preis von Italien in Monza: Er erhält für 2022 mit George Russell einen neuen Stallgefährten. «Auf einmal werde ich der Oldie im Team sein.»

Mit seinem Heimsieg in Zandvoort hat Max Verstappen wieder die WM-Führung übernommen, es steht 224,5:221,5 Punkte für den Niederländer gegen Mercedes-Star Lewis Hamilton. In den Dünen der Nordsee war Verstappen mit Red Bull Racing-Honda der schnellere Mann, auf der Hochgeschwindigkeitsbahn von Monza will Hamilton zurückschlagen und endlich den Meilenstein von 100 GP-Siegen setzen. Seit Silverstone am 18. Juli hat der Brite nicht mehr gewonnen.

In Monza sagt der siebenfache Weltmeister: «Ich glaube, wir werden hier konkurrenzfähig sein, aber Honda hat grosse Fortschritte erzielt. Das wird sich auf den langen Geraden von Monza bezahlt machen. Ich gehe also davon aus, dass wir sehr viel Gegenwind erhalten.»

Zweiter Schwerpunkt: George Russell. Lewis Hamilton erhält als Werksfahrer bei Mercedes seinen dritten Stallgefährten – nach Nico Rosberg (2013 bis Ende 2016) und Valtteri Bottas (2017 bis Ende 2021) ab nächstem Jahr der junge Russell.

«Die fünf Jahre mit Valtteri Bottas waren fabelhaft. Ich hatte nicht nur einen Stallgefährten, ich habe einen Freund gewonnen. Er hat wesentlich dazu beigetragen, welch tolle Erfolge Mercedes-Benz errungen hat.»

Lewis sagt über seinen Landsmann Russell: «Auf einmal werde ich der Oldie im Team sein! Nein, ernsthaft – frisches Blut tut gut, und George ist als junger, hungriger, aufstrebender Mann ein Mitarbeiter, der alle im Team unter Strom setzen wird. Ich habe seine Karriere immer beobachtet und viele seiner Rennen gesehen. Wer sich ansieht, wie er fährt, der weiss, welch gewaltiges Talent er besitzt.»

Wird das gegen den jungen Russell ohne Polemik gehen? Lewis: «Ich weiss es nicht. Es gab Situationen, da klappte das, es gab Situationen, da war das nicht möglich. Klar willst du als Fahrer die Nase vorn haben, doch du hast auch die Aufgabe, den Rennstall nach vorne zu bringen. Der Mittelweg ist nicht immer einfach, aber er ist machbar.»



Wird Russell Lewis eher unter Druck setzen als Bottas? Lewis: «Ich weiss es nicht. Ich gehe ohne Erwartungen an diese Partnerschaft heran. Sein Talent steht ausser Frage, doch es ist unmöglich zu sagen, ob er schneller als Bottas sein wird oder nicht. Ich lasse das alles auf mich zukommen.»



Welchen Einfluss hatte Hamilton auf die Mercedes-Entscheidung? «Nicht so viel. Ich bin um meine Meinung zu Valtteri und George gefragt worden, und die habe ich auch gesagt. Aber letztlich lag die Entscheidung nicht bei mir.»





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik





WM-Stand nach 13 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0



Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0