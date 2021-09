Fernando Alonso über Monza: «Es ist einfach magisch»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso konnte in Monza schon zwei GP-Siege feiern, einen davon im Ferrari. Die Erinnerung daran ist nicht verblasst, wie er vor dem Start des Wochenendes in Italien bewies.

Fernando Alonso konnte sich beim jüngsten Formel-1-Kräftemessen in Zandvoort den sechsten Platz erkämpfen, nachdem er in der vorletzten Rennrunde ein starkes Überholmanöver an seinen Landsmann Carlos Sainz im Ferrari gewagt hatte. «Das fühlte sich fantastisch an», schwärmte der zweifache Champion nach dem Rennen. Und er gestand: «Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen würden, die Ferrari-Piloten zu schnappen.»

In Monza will der Asturier die gute Form bestätigen. «Mal schauen, ob wir noch ein gutes Wochenende haben werden.» Auf dem Traditionskurs im Königlichen Park konnte er 2007 bereits mit McLaren gewinnen, 2010 wiederholte er das Kunststück im Ferrari F10. «Der Sieg im Ferrari fühlte sich sicherlich besser an als im McLaren», erzählte er an der Pressekonferenz am Rande des Highspeed-Kurses.

Und der 40-Jährige, der in Monza schon sechs Mal auf dem Podest stand, erklärte: «Es war schon ganz anders, und ich denke, jeder Fahrer sollte es mindestens einmal in seiner Karriere erleben, hier auf dem höchsten Podesttreppchen zu sehen. Die ganze Podest-Zeremonie und die vielen Fans auf der Strecke, das ist einfach magisch. Mit Ferrari zu gewinnen war ein Stück besser, denn die Tifosi sind sehr leidenschaftlich und deshalb fühlt es sich sehr speziell an.»

Im Sprint-Quali erwartet Alonso eine schwierigere Aufgabe als beim ersten Mal in Silverstone, wo er im Mini-GP viele Überholmanöver zeigte. «Es wird hier kniffliger, das liegt am Layout, das in den ersten Kurven mehrere Linien ermöglicht. Wir müssen da auch etwas vorsichtig sein, denn das Rennen ist erst am Sonntag und nicht am Samstag im Sprint.»

