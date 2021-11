Kimi Räikkönen: «Es ist hart für die Mechaniker»

Alfa Romeo-Pilot Kimi Räikkönen betont, dass die alten Zeiten, in denen die WM noch im Oktober endete, nicht viel besser waren. Gleichzeitig warnt der Weltmeister von 2007 vor der Arbeitsbelastung für die Teammitglieder.

Als Kimi Räikkönen vor knapp 20 Jahren seine GP-Karriere startete, war die Formel-1-Saison noch kürzer. Der erste Grand Prix seiner Debüt-Saison, die 17 GP umfasste, fand am 4. März 2001 in Melbourne statt, das letzte Rennen ging am 14. Oktober in Suzuka über die Bühne. Dennoch war die Arbeitsbelastung schon damals hoch, wie der Finne in Katar betonte.

«Wir haben zwischen den Rennen getestet, deshalb denke ich, dass es tatsächlich besser ist, mehr Rennen zu fahren statt zwischen den GP-Wochenenden ein paar Testtage absolvieren zu müssen», kommentierte der 42-Jährige, der sich nach der laufenden Saison aus dem GP-Zirkus verabschieden wird.

«Es war also nicht lockerer, es wurden einfach nur weniger Rennen veranstaltet», betonte der Weltmeister von 2007. Zu den drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden, die der GP-Zirkus in den letzten drei Wochen bewältigen musste, sagte er: «Ich kehrte zwischen allen Rennen nach Hause zurück.»

«Natürlich war das nur für zwei Tage, aber ich habe die Zeit genossen und mir macht der Jetlag auch nicht wirklich zu schaffen», berichtete Räikkönen gewohnt unaufgeregt. «Aber viele Leute, wie etwa die Mechaniker, haben lange Arbeitstage, speziell wenn die Autos zu spät an der Strecke ankommen», mahnte er gleichzeitig mit Blick auf die verspätet eingetroffene Fracht in Brasilien. «Sie mussten in São Paulo Nachtschichten einlegen, was natürlich hart ist», fügte Kimi an.

