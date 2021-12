Max Verstappen: Wie er Helmut Marko überraschte

Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko erinnert sich, wie der Niederländer ihn überraschte. Und auch überzeugte.

Helmut Marko kann sich noch genau daran erinnern, wie er zum ersten Mal mit Max Verstappen sprach. Ein Gespräch mit Folgen. Der Niederländer hatte kurz zuvor ein Formel-3-Rennen mit riesigem Vorsprung gewonnen.

«Nach diesem Rennen unterhielt ich mich fast zwei Stunden lang mit ihm - normalerweise unterhalte ich mich mit einem jungen Fahrer 20 Minuten lang - und war überrascht, was für ein reifer Mensch er in einem sehr jungen Körper war. Seine Entschlossenheit und sein Siegeswille - er wusste, was er wollte», sagte Marko der BBC.

Marko fackelte aufgrund des riesigen Potenzials nicht lange. «Wir sprachen über die Zukunft und so weiter, und nach zwei oder drei Wochen sagten wir: 'Vergesst alle anderen Junior-Aktivitäten, wir gehen direkt in die Formel 1‘», so Marko.

Verstappen fuhr 2014 in der Formel 3, wurde damals Gesamtdritter und stieg 2015 bei Toro Rosso in die Formel 1 ein. «Er hat ziemlich schnell gelernt. Er ist sehr emotional, was er mehr und mehr kontrolliert hat», sagte Marko. «Er kann ziemlich stur sein. Aber er ist gereift, ohne seine sehr starken Eigenschaften zu verlieren. Aber auch seine Persönlichkeit - die schon in jungen Jahren sehr stark war - wird immer stärker.»

Eine weitere Stärke ist, dass Verstappen seinen eigenen Weg geht, nicht nach links und rechts schaut. Marko: «Er kümmert sich nicht um den ganzen Medienkram und so weiter. Und es ist schön zu sehen, dass ein so junger Mann sich so sehr darauf konzentriert, einen tollen Job zu machen. Ich bin sicher, dass es nicht die letzte (Weltmeisterschaft) ist, und wir werden hart arbeiten, um die nächste zu gewinnen.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0