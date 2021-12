Motorsportweltrat bestätigt WM-Kalender 2022

Der FIA-Motorsportweltrat hat bei seiner Sitzung nicht nur das WM-Finale 2021 besprochen, er hat auch den WM-Kalender für 2022 abgenickt. Ausserdem stand das Motor-Reglement für die Zeit ab 2026 im Fokus.

Die Ereignisse beim WM-Finale und die Reaktionen darauf waren nicht das einzige Thema beim letzten Treffen des FIA-Motorsportweltrats in diesem Jahr, das in Paris über die Bühne ging und unter der Leitung von FIA-Präsident Jean Todt stattfand. Nicht alle Weltratsmitglieder waren in Paris dabei, einige nahmen mittels Video-Konferenz teil.

Zu Beginn der Sitzung wurde eine Schweigeminute für den am 28. November verstorbenen Teamgründer Frank Williams abgehalten. Auch an den früheren Rennfahrer Claude Le Guézec, der am 1. Dezember verstarb, und ehemaligen FIA-Präsidenten Walter Melnizky, der am 10. November gestorben ist, wurde erinnert.

Daraufhin gab es mehrere Ehrungen, darunter auch für den scheidenden FIA-Präsidenten, der als Ehrenpräsident ernannt wurde, um die Verdienste während seiner Amtszeit von 2009 bis 2021 zu würdigen.

Die Weltratsmitglieder sprachen auch über das neue Motor-Reglement, das 2026 in Kraft treten soll, und legten dabei einige Hauptziele fest. So soll mit den neuen Motoren ein klares Umwelt-Statement gemacht werden. Der Sprit soll zu 100 Prozent nachhaltig sein, die Gesamteffizienz erhöht und die der Schwerpunkts auf die elektrische Energie verlagert werden.

Zudem soll eine deutliche Kostenreduzierung erfolgen, auch will man allfälligen neuen Herstellern den Einstieg in den Sport auf einem konkurrenzfähigen Niveau ermöglichen. Letztlich sollen die neuen Triebwerke der Show nicht schaden. Es soll sich immer noch um leistungsstarke, hochdrehende Antriebseinheiten sein, die einen guten Sound bieten.

Vier Grundpfeiler wurden für die neuen Motor-Regeln ausgemacht: So soll der 1,6-Liter-V6-Motor beibehalten werden, die elektrische Leistung soll auf 350 kW erhöht werden und die MGU-H, als die Einheit für die Hitze-Energierückgewinnung, abgeschafft werden. Auch soll eine Kostenobergrenze für die Antriebseinheiten eingeführt werden. Die Details werden nun entwickelt, dem Motorsportweltrat sollen sie bereits Anfang 2022 vorgelegt werden.

Neben einigen Verfeinerungen des technischen Reglements für 2022 wurde letztlich auch der Formel-1-WM-Kalender für 2022 bestätigt.

Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain?

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien?

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Emilia Romagna, Italien?

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien?

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan?

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich?

31. Juli: Budapest, Ungarn?

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien?

04. September: Zandvoort, Niederlande?

11. September: Monza, Italien?

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan?

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien?

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi