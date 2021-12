Hans-Joachim Stuck über Vettel und Mick Schumacher

Die Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck spricht offen über das abgelaufene Formel 1-Jahr der deutschen GP-Stars Sebastian Vettel und Haas-Rookie Mick Schumacher.

Sebastian Vettel (34) beendete das Formel 1-Jahr 2021 bei Aston Martin mit 43 WM-Punkten und Rang 12 in der WM-Tabelle. Sein bestes Einzelergebnis war der famose zweite Platz im Chaos-Rennen von Baku.

Hart war das Jahr auch für Mick Schumacher (22), der im unterlegenen Haas seinen Teamkollegen Nikita Mazepin zwar im Griff hatte, aber nur selten im Ranking nach oben schielen konnte. Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher verpasste in seinem ersten Jahr in der Königsklasse die WM-Punkte. In Ungarn fuhr Mick als Zwölfer über die Ziellinie und erreichte damit sein bisher bestes Ergebnis in der Königsklasse.

Die Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck (70) kann sich in beide deutsche Formel 1-Vertreter gut hineinversetzen: «Sebastian Vettel hat im Aston Martin in dieser Saison ein paar Highlights gesetzt, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich persönlich ein wenig enttäuscht bin. Da war nicht viel Besonderes dabei.»

Stuck sagt über den Heppenheimer gegenüber Eurosport jedoch auch: «Sportlich gesehen kann er ohne Frage mithalten. Es gibt bei Vettel immer wieder Schwankungen, was allerdings auch an seinem Team liegt. Aus Sicht von Aston Martin ist die Saison insgesamt allerdings gut gelaufen. Das macht Lust auf die Zukunft.»

Zu Mick Schumacher sagt «Strietzel» Stuck: «Mick Schumacher zahlt im Haas im Moment sein Lehrgeld. Was ich allerdings toll finde, ist, dass er Mazepin, mit dem er sich effektiv messen kann, im Griff hat. Das ist wichtig.»

«Dass er in seinem ersten Jahr auch mal abfliegt, ist völlig normal», erklärt der frühere GP-Pilot. «Das muss er lernen. Sonst weiss er nicht, wo das Limit ist. Insgesamt lautet mein Fazit: Mick Schumacher hat die Aufgabe erfüllt. Er hat eine sehr gute Bewerbung abgegeben für das nächste Jahr und die Zukunft. Das war einwandfrei.»

