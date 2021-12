Max Verstappen: «Ein paar Tränen sind normal»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist als Weltmeister nach Milton Keynes zurückgekehrt und seine Mannschaft bereitete ihm einen gebührenden Empfang. «Für mich ist es super, Teil dieses Teams zu sein», schwärmt er.

Davon hat Max Verstappen lange geträumt: Der 24-jährige Niederländer kehrte als Weltmeister aus Abu Dhabi zurück und sein Team bereitete ihm einen schönen Empfang: Alle Mitarbeiter aus Milton Keynes versammelten sich vor dem Werk und säumten die Zufahrtsstrasse, um dem Champion zu applaudieren und ihn zwischen orangen Rauchschwaden zu begrüssen.

«Das war überwältigend», sagte der Red Bull Racing-Star nach seiner Ankunft. «Alle standen da draussen, obwohl es so kalt war. Es ist ein unglaubliches Gefühl, als Champion zurückzukehren. Langsam wird es mir bewusst, und es fühlt sich großartig an. Natürlich ist das ein Team-Erfolg, ohne diese Leute hier im Werk und an der Strecke hätte ich den Titel nicht gewinnen können. Sie haben unaufhörlich gearbeitet, um das Auto schneller zu machen», lobte er.

Und Verstappen wiederholte, was er schon nach der Zieldurchfahrt erklärt hatte: «Für mich ist es super, Teil dieses Teams zu sein. Ich sagte es schon, als ich sehr emotional war. Ich hoffe, dass ich noch zehn bis fünfzehn Jahre mit allen gemeinsam weitermachen kann. denn es gibt keinen Grund, diese Mannschaft zu verlassen, und ich habe ein so gutes Verhältnis zu allen. Deshalb will ich noch für lange Zeit in diesem Team bleiben.»

Ein dickes Lob gab es erneut für Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, der sich erneut als Teamplayer präsentierte und Lewis Hamilton im Rennen aufhielt, sodass Verstappen heranfahren konnte. Der 20-fache GP-Sieger betonte: «Ich habe es schon während des Rennens am Funk gesagt, Checo ist eine Legende. Was er im letzten Rennen für mich getan, wie er sich verteidigt und geholfen hat, den Rückstand aufzuholen, war einfach unglaublich. Ohne ihn wäre ich sicherlich nicht Weltmeister, deshalb schulde ich ihm viel.»

Verstappen gestand auch: «Natürlich war ich nach der Zieleinfahrt erleichtert. In der Runde danach und auch als ich aus dem Auto stieg, war ich sehr emotional. Normalerweise sieht man mich so nicht, aber wenn du den Titel gewinnst und damit das grösste Ziel erreichst, sind ein paar Tränen ziemlich normal.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0