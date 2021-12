Buttons neue Erfahrung: «Viel nervöser als früher»

Jenson Button trat 2021 mit seinem Team in der Extreme E an. Für den früheren Formel-1-Weltmeister war das eine komplett neue Erfahrung.

In der Extreme E wird immer viel vom Duell zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton geschrieben. Rosberg entschied den Zweikampf um den Titel zuletzt beim Finale bekanntlich auf dramatische Art und Weise für sich.

In Jenson Button gibt es noch einen weiteren früheren Formel-1-Weltmeister, der die neue Herausforderung angetreten ist. Beim ersten Event in Saudi-Arabien saß Button noch selbst im Auto, danach fuhr Kevin Hansen an der Seite von Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

«Ich bin jetzt nervöser als damals, als ich noch Rennen fuhr!», sagte Button bei «racingnews365»: «Ich glaube, das liegt daran, dass es nicht mehr in meiner Hand liegt. Wenn man Rennen fährt, ist man irgendwie im Moment, aber wenn man Teambesitzer ist, ist das etwas ganz anderes. Das Adrenalin, wow! Mein Herz klopft vor dem Start. Ich genieße diese Erfahrung.»

Sein Team landete am Ende auf Platz drei. «Es ist ein großartiges Team», sagte er. «Alle Mechaniker sind von Rocket RJN. Auch für sie war es eine enorme Lernkurve. Die Ingenieure haben großartige Arbeit geleistet.»

Er sei stolz auf alle im Team, betonte Button. «Es war eine schwierige Saison, sich an die Reisen zu diesen Orten auf der ganzen Welt zu gewöhnen. Es ist eine ganz andere Art des Rennsports, aber die Jungs haben in diesem Jahr auch so viel gelernt.»

Dabei geht es nicht nur um die sportlichen Belange, sondern auch um den Kampf gegen den Klimawandel. «Ich denke, es sind die kleinen Dinge, wie zum Beispiel, dass man im Fahrerlager herumläuft und es nirgendwo Plastik gibt. Jeder soll seine eigenen Messer, Gabeln und Besteck mitbringen - es klingt albern, aber es ist so einfach. Es ist viel weniger Abfall als in jeder anderen Motorsportkategorie, in der ich bisher gefahren bin.»

Die Erfahrungen aus der Extreme E haben auch bei ihm einiges verändert. «Mein neues Haus, das wir gerade gebaut haben, hat ein Solarpanel auf dem Dach. Ich habe jetzt ein Elektrofahrrad, mit dem ich ins Fitnessstudio fahre, anstatt mit dem Auto. Es ist eine 10-minütige Fahrt, aber wenn jeder in der Lage ist, das zu tun, ist es großartig.»

Button weiter: «Es sind die kleinsten Veränderungen, und es kommt darauf an, was zum eigenen Lebensstil passt - es gibt so viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Es ist eine winzige Veränderung, aber wenn wir das alle tun, macht es einen großen Unterschied.»