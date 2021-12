Lewis Hamilton: Zweite Schock-Aktion auf Instagram

Lewis Hamilton hat auf den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und Facebook eine Fangemeinde von fast 40 Millionen Followern. Nun entfolgt auf Instagram allen, auch Mercedes – und dies nicht zum ersten Mal!

Die Fans von Lewis Hamilton staunen derzeit nicht schlecht, wenn sie den Instagram-Account des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters aufrufen: 1188 Beiträge, 26,3 Millionen Follower, aber 0 abonniert. Will heissen – der 103-fache GP-Sieger ist auf Instagram allen entfolgt, auch seinem Arbeitgeber Mercedes-Benz!

In seiner Selbstbeschreibung wird der Motorsport auf Instagram mit keinem Wort erwähnt, da heisst es: «Vegan, liebe Tiere, fortlaufend auf der Suche nach meiner Bestimmung, nach Abenteuern, Unvoreingenommenheit und Positivem. Ich liebe die Kraft des Universums.»

Natürlich wird das unter besorgten Hamilton-Fans als weiteres Anzeichen dafürgedeutet, dass Abu Dhabi 2021 der 228. und wohl letzte Grand Prix des Engländers gewesen sein könnte.

Wieso Lewis Hamilton auf Instagram mehr als 700 Profile aus seiner Liste gestrichen hat, ist unklar. Er hat dazu keine Stellung bezogen. Der letzte Instagram-Eintrag von Hamilton geht auf den 11. Dezember zurück, da winkt er nach dem Qualifying auf dem Yas Marina Circuit in die Menge.

Hamilton hat nicht einmal den grossen Moment seines Lebens gepostet, als er am 15. Dezember auf Schloss Windsor von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde.

Wir werfen rasch einen Blick auf die anderen beiden beliebten Netzwerke, Twitter und Facebook. Auf Twitter folgt Hamilton 805 Menschen, Firmen und Institutionen, und auf Facebook beginnt die Selbstbeschreibung mit «siebenfacher Formel-1-Weltmeister».

Vielleicht gönnt sich Hamilton bei Instagram auch nur eine Auszeit. Im Mai 2021 hat er zum Thema soziale Netzwerke gesagt: «Manchmal habe ich mit den sozialen Netzwerken Mühe. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass mir so viele Menschen folgen würden. Aber generell merkst du einfach, wenn du dich umschaust – viele Leute gucken permanent nur auf ihr Handy, sie vergessen den Rest der Welt. Sie nehmen sich keine Zeit mehr, um einen Sonnenuntergang zu geniessen oder um einen schönen Baum anzuschauen.»



Bei der hellen Aufregung um Hamilton über die jüngste Entfolgungs-Aktion wird schnell vergessen: Lewis hatte seine Fans schon im September 2019 verblüfft, als er Instagram mal kurz auf null herunterfuhr.



Damals sagte der Mercedes-Star darüber: «Ich wollte einfach reinen Tisch machen. Ich hatte mich dabei ertappt, wie ich nach dem Aufstehen gleich mal sehen wollte, was auf Instagram so los ist. Damit wollte ich aufhören. Heute wache ich auf, lese vielleicht ein wenig und starte somit ganz anders in den Tag.»





Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi