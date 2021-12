Max Verstappen geehrt, Lewis Hamilton ignoriert 26.12.2021 - 11:25 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton und Max Verstappen nach dem WM-Finale von Abu Dhabi

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres in den Niederlanden wurde Max Verstappen zum zweiten Mal ausgezeichnet. Beim SPOTY (Sports Personality of the Year) in Grossbritannien ging Lewis Hamilton leer aus.