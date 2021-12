Nico Rosberg über Hamilton–Verstappen: Neue Regeln

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat die turbulente GP-Saison 2021 als Experte für Sky verfolgt. Der 36-jährige Wiesbadener macht sich Sorgen um das Pistenverhalten und fordert strengere Regeln.

Auch ein 206-facher GP-Teilnehmer wie Nico Rosberg traute 2021 zwischendurch seinen Augen nicht, als er sah, was sich da auf den Grand-Prix-Pisten abspielte: Zahlreiche Duelle und Urteile der Rennkommissare darüber waren fragwürdig, angefangen bei den Titelanwärtern Max Verstappen und Lewis Hamilton.

Nico Rosberg, Formel-1-Champion des Jahres 2016, hält nach einer kontroversen GP-Saison bei Sky Sports News fest: «Unser Sport muss Fortschritte machen. Und das beginnt schon bei den Rad-an-Rad-Kämpfen. Die FIA muss da strenger werden, damit wir all diese anschliessenden Diskussionen gar nicht mehr haben.»

Der 23-fache GP-Sieger weiter: «Es wäre für den Sport besser, wäre er einfacher zu verstehen. Und das gilt eben auch für Duelle. Wir müssen besser nachvollziehen können, was richtig ist und was falsch. Wir müssen schnelle Entscheidungen fällen und dann weitermachen. Diese ganzen endlosen Debatten nach einem umstrittenen Kampf, die müssen wir loswerden, das ist ganz wichtig.»

Niemand kann besser einschätzen, wie schwierig es ist, gegen Lewis Hamilton einen WM-Kampf auszufechten, als Nico Rosberg: 2016 konnte der heute 26-Jährige als Stallgefährte von Hamilton das scheinbar Unmögliche schaffen und den englischen Superstar schlagen.

Der Wiesbadener war in den vergangenen Monaten vom WM-Duell der beiden Ausnahmekönner begeistert und wusste schon im Mai, was da noch alles auf uns zukommen würde: «Die Autos sind ungefähr gleich stark, die Fahrer liegen auf Augenhöhe und fahren gemessen an allen Anderen in einer komplett eigenen Liga. Da kann keiner mithalten.»



«Das wird dermassen eng, und ich bin überzeugt – da wird noch sehr viel passieren. Dieses Duell ist nicht zu toppen. Ich kann einschätzen, was die beiden für eine Leistung bringen. Das ist ein so hohes Level zwischen den zwei Fahrern, wohl das höchste Level, das die Formel 1 je erlebt hat. Phänomenal, wirklich, ich habe davor einen riesen Respekt.»