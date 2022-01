Adrian Newey: So schlimm war der Bike-Unfall 2021

Formel-1-Designer Adrian Newey verletzte sich im vergangenen Jahr in der Sommerpause bei einem Crash mit dem Fahrrad in Kroatien. Seine Frau Amanda hat nun offenbart, wie schlimm es um ihn stand.

Adrian Newey zog sich in der vergangenen Sommerpause schwere Verletzungen bei einem Fahrrad-Unfall in Kroatien zu. Das Design-Genie von Red Bull Racing musste sich mehrfach operieren lassen und tauchte erst in Istanbul wieder an der Rennstrecke auf. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und Kopfverletzungen und fiel dadurch mehrere Wochen aus.

Wie schlimm die Verletzungen waren, liess Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erahnen, als er von mehreren Eingriffen sprach, die durch den Bike-Crash nötig wurden. «Zunächst wussten wir nicht, wie schlimm die Verletzungen waren», berichtete der Grazer.

Adrians Gattin Amanda Newey offenbarte nun in einem Eintrag in den sozialen Medien, den sie anlässlich des 63. Geburtstags des Ingenieurs am 26. Dezember veröffentlichte: «Im August hätte ich beinahe die Liebe meines Lebens verloren, als er einen Fahrradunfall hatte.»

«Er erlitt mehrere Schädelbrüche – und dann schaffte er es innerhalb von zehn Tagen nach seiner Gehirnoperation an der virtuellen Boxenmauer des Rennens in Zandvoort zu sitzen. Das zeigt seine Stärke und seinen Elan. Seine Genesung ist ein wahres Wunder. Deshalb ist dieser Geburtstag etwas ganz Besonderes», fügte die Frau des Briten an.

