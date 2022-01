Nico Rosberg über Gasly: «Wirklich überragend»

Pierre Gasly konnte 2021 zwar keinen GP-Sieg einfahren, dennoch überzeugte er mit starken Auftritten, wie GP-Veteran Nico Rosberg betont. Der Weltmeister von 2016 erklärt, warum Gasly dennoch nicht befördert wurde.

In der WM-Endabrechnung konnte sich Pierre Gasly in der abgelaufenen Saison um einen Rang verbessern. Der AlphaTauri-Pilot schloss die Saison als Gesamtneunter ab. An den ersten GP-Sieg von 2020 (in Monza) konnte er nicht herankommen, aber als Dritter stand er in Aserbaidschan immerhin einmal auf dem Treppchen.

Der Franzose dominierte auch im Vergleich zu seinem Rookie-Teamkollegen Yuki Tsunoda. Im Quali-Duell konnte sich der Japaner nur einmal durchsetzen. Und nimmt man die Rennen, in denen beide Stallgefährten ins Ziel gekommen sind, steht es 13:3 für den 25-jährigen Routinier.

Viele wunderten sich deshalb, als Gasly für 2022 nicht ins Red Bull Racing Team befördert wurde. Auch Nico Rosberg erklärte bei «Sky Sports F1»: «Pierre ist wirklich überragend, er ist so gut, dass man sich wundert, dass er nicht wieder zu Red Bull Racing transferiert wurde.»

Gleichzeitig betonte der ehemalige Rennfahrer aber auch: «Man kann aber nie wissen, ob er die gleiche Leistung unter dem Druck von Red Bull Racing zeigt. Das ist die grosse Frage und deshalb wurde er nicht zurückgeholt. Aber bei AlphaTauri leistet er fantastische Arbeit.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0