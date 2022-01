Renndirektor Michael Masi: Vertrauen verspielt?

Nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi reisst die Kritik an Formel-1-Renndirektor Michael Masi nicht ab. Auf die Frage, ob der Australier ersetzt werden soll, findet GP-Veteran Johnny Herbert klare Worte.

Die Formel-1-WM befindet sich längst in der Winterpause, dennoch wird immer noch lebhaft über das Saisonfinale in Abu Dhabi diskutiert. Zankapfel ist das Ende der späten Safety-Car-Phase, die Williams-Pilot Nicholas Latifi mit einem Unfall ausgelöst hatte. Denn Formel-1-Renndirektor Michael Masi rief Bernd Mayländer wieder an die Box, bevor alle Überrundeten die Gelegenheit hatten, sich zurückzurunden.

Nur die fünf Fahrer, die zwischen Lewis Hamilton und Verfolger Max Verstappen unterwegs waren, durften überholen, dann bog Mayländer ab und den Spitzenreitern blieb eine letzte Runde, um den Titelkampf zu beenden. Der Rest ist Geschichte: Verstappen zog auf deutlich frischeren Reifen an Hamilton vorbei zum Sieg, womit er sich die Titelkrone sicherte.

Seit der bitteren Niederlage hat sich Lewis Hamilton aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seitdem wird über einen möglichen Formel-1-Abschied des siebenfachen Weltmeisters diskutiert. Auch die Zukunft von Masi steht im Fokus, da viele Hamilton-Fans eine Absetzung des Australiers fordern. Auch der frühere GP-Pilot Johnny Herbert glaubt, dass es Zeit für einen Wechsel ist.

In einer Spezialshow auf «Sky Sports F1» erklärte der Brite: «Ich denke, er hat der Formel 1 zu viel Schaden zugefügt. In seiner Position braucht man das Vertrauen, und ich denke, dass dieses komplett verschwunden ist.»

Gleichzeitig stellte Herbert aber auch klar: «Das Problem ist, durch wen man ihn ersetzen soll, denn offensichtlich ist die Erfahrung des Mannes, der in diese Position kommt, sehr wichtig. Und Michael hatte grosses Glück, er arbeitete unter Charlie Whiting, und hat viel von ihm gelernt.» Er sieht keinen geeigneten Kandidaten als Ersatz für Masi. «Und genau da liegt das Problem.»

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi