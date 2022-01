Damon Hill: «Titelchance ist zu verlockend»

GP-Veteran Damon Hill ist sich sicher: Die Chance auf die achte WM-Krone und einen neuen Titel-Rekord ist für Mercedes-Star Lewis Hamilton zu verlockend, um nicht weiterzumachen.

Die Gerüchte um einen möglichen Formel-1-Abschied von Lewis Hamilton reissen nicht ab. Zwischen dem Mercedes-Star und der Öffentlichkeit herrscht seit dem WM-Finale in Abu Dhabi Funkstille. Der siebenfache Weltmeister sei desillusioniert, erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff in einer Presserunde.

Der Wiener betonte auch, er könne nicht garantieren, dass der Rekordsieger in die Startaufstellung zurückkehren wird. Seitdem wird intensiver denn je über die GP-Zukunft von Hamilton diskutiert, und viele Landsleute des 37-jährigen Briten wollen nicht an einen Überraschungsabgang des Ausnahmekönners glauben.

Auch Damon Hill ist überzeugt, dass der Mercedes-Star weitermachen wird. In einer Spezialsendung auf «Sky Sports F1» erklärt der Weltmeister von 1996, dass die Rückkehr nach einem Tiefschlag überhaupt nicht schwierig sei. Der heute 61-Jährige weiss, wie sich bittere WM-Niederlagen anfühlen. 1994 unterlag er Michael Schumacher nach einer umstrittenen Kollision in Australien.

«Vielleicht denkt er einfach: 'Ich habe alles getan, was ich tun kann‘», sagt Hill über Hamilton. «Aber ich bin mir sicher, dass der achte WM-Titel einfach zu verlockend ist. Ich bin überzeugt, dass er zurückkommen will, um ihn zu holen und das alles hinter sich zu lassen», fügt der 22-fache GP-Sieger an.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi