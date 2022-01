Alain Prost über Hamilton-Rücktritt: «Es steht 50:50» 17.01.2022 - 07:16 Von Mathias Brunner

© LAT Alain Prost

Schmeisst Mercedes-Superstar Lewis Hamilton alles hin und tritt 2022 nicht mehr in der Königsklasse an? Der vierfache Formel-1-Champion Alain Prost (66) sagt, was dafür und was dagegen spricht..