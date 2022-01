Mercedes: Herzchen für Hamilton, Russell fleissig

Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2021

Der Engländer George Russell hat seine Arbeit als Werksfahrer des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz aufgenommen – im Simulator. Mercedes sendet sachte Signale bezüglich Lewis Hamilton.

Beim WM-Auftakt von Bahrain 2022 am 20. März wird der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz zum 250. Mal zu einem WM-Lauf der Königsklasse starten. Die Silberpfeile sind inzwischen an Siegen das dritterfolgreichste Team, mit 124 GP-Triumphen. Damit liegen nur Ferrari (238 Siege) und McLaren (183) vor der Marke mit dem Stern, Williams (114) ist in der Saison 2021 überholt worden.

Seit der offiziellen Formel-1-Rückkehr Anfang 2010 ist Mercedes-Benz mit fünf Fahrern angetreten: Mit Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und George Russell.

Russell ist der jüngste Mercedes-Fahrer: Als er in Sakhir 2020 Lewis Hamilton ersetzte (der Corona-positiv getestet worden war und pausieren musste), war George eben mal 22 Jahre jung. Zum Vergleich: Nico Rosberg war 2010 in Bahrain 24 Jahre alt, Hans Herrmann 1955 in Argentinien zählte 26 Jahre.

Russell hat inzwischen seine Arbeit bei den neunfachen Siegern der Konstrukteurs-Meisterschaft aufgenommen: «Mein erster offizieller Tag in Brackley als Mercedes-Fahrer», sagt der langjährige GP-Pilot von Williams in einem Post von Mercedes. «Ich habe viele Menschen getroffen, sass im Simulator und bereite mich so gut wie möglich auf die neue Saison vor.»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hält weiter Funkstille auf all seinen sozialen Netzwerken (Twitter, Instagram, Facebook).

Nur von Mercedes kommt in Sachen Hamilton ein Lebenszeichen. Es ist bestimmt kein Zufall, dass ein Hamilton-Foto zu diesem Twitter-Text gestellt wurde: «Wir brennen alle auf die neue Arbeitswoche. Volldampf voraus mit Projekt W13.» Und dann posteten die Weltmeister auch noch ein Porträt von Hamilton mit einem schwarzen und einem lila Herzchen.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi