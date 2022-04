WM-Leader Charles Leclerc (Ferrari): «Kein Vorteil» 05.04.2022 - 08:43 Von Mathias Brunner

© Ferrari Charles Leclerc

Einhellige Meinung im Formel-1-Fahrerlager: Ferrari ist in Sachen Motor wieder Klassenbester. Was der 24-jährige Monegasse Charles Leclerc dazu sagt, vor dem dritten Saisonrennen in Australien.