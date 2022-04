Christian Klien: «Charles Leclerc ist reif für Titel» 12.04.2022 - 07:30 Von Gino Bosisio

© LAT Australien-Sieger Charles Leclerc © ServusTV/NeumayrLeo Christian Klien Zurück Weiter

Der frühere Formel-1-Fahrer Christian Klien analysierte am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» den Raketenstart von Ferrari in die neue Saison, mit WM-Leader Charles Leclerc.