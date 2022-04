Timo Glock zu Leclerc–Verstappen: So geht’s weiter

Timo Glock 2008 in Ungarn

In Bahrain und Saudi-Arabien lagen Ferrari und Red Bull Racing auf Augenhöhe, in Australien hatten die Italiener klar die Nase vorn. Sky-GP-Experte Timo Glock schätzt das Duell Leclerc gegen Verstappen ein.

Ferrari ist in Australien in der eigenen Liga gefahren, das anerkennt auch der 91-fache GP-Teilnehmer Timo Glock (40), heute Formel-1-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky. Der Lindenfelser sagt: «Ferrari hat ganz klar das stärkste und konstanteste Paket, das auf den bisherigen Streckenvarianten sehr gut funktioniert hat und mit allen Reifenmischungen schonend umgeht. Die Scuderia bekommt die Reifen immer wieder ins optimale Arbeitsfenster.»

«Am Wochenende in Australien haben wir gesehen, dass alle anderen Teams genau in diesem Bereich schwächeln – vor allem die Autos von Red Bull Racing, die nur am Anfang das Tempo von Leclerc mitgehen konnten, dann aber schnell vorne links Graining bekommen haben. Dieses Körnen der Reifenoberfläche war bei Ferrari nicht zu sehen.»

Vom deutschen WM-Zehnten von 2008 und 2009 gibt es auch für den Fahrer viel Lob: «Zudem hat Charles Leclerc eine ganz starke Leistung gezeigt und in allen Phasen des Grands Prix die Oberhand behalten – bis auf einen kleinen Fehler, als er beim Re-Start beim Herausbeschleunigen Untersteuern hatte und Max Verstappen ihn angreifen konnte. So nahe kam der Weltmeister dem Monegassen nur dieses eine Mal.»

Die Frage ist: Wie geht das nun weiter? Timo Glock glaubt: «Bei Red Bull Racing muss man die Fehler zwingend ausmerzen. Es gilt zu analysieren, woran das liegt. Das ist für RBR der denkbar ungünstigste WM-Beginn, weil sie schon in den ersten drei Rennen zu viele Punkte verloren haben.»

«Verständlicherweise reagierte Max Verstappen in Melbourne bei diesem Thema genervt. Aber er muss jetzt geduldig sein. Er hat ein Auto, das gut funktioniert und mit dem er um den WM-Titel mitkämpfen kann. Aber dafür muss Red Bull Racing die technischen Probleme so schnell wie möglich lösen.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0