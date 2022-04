Max Verstappen out: Problem erkannt, Lösung komplex 13.04.2022 - 11:31 Von Gerhard Kuntschik

© LAT Dr. Helmut Marko und Max Verstappen

Nach zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen liegt Weltmeister Max Verstappen in der WM-Zwischenwertung 46 Punkte hinter Charles Leclerc. Was Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu sagt.