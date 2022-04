Christian Horner zu Max Verstappen: Noch ist Zeit

Nach den Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien steht es zwischen Charles Lerclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing) 71:25. RBR-Teamchef Christian Horner schätzt die Lage ein.

46 Punkte Rückstand für Weltmeister Max Verstappen auf WM-Leader Charles Leclerc nach den ersten drei Saisonläufen 2022, das ist happig. Um Boden gut zu machen, muss Red Bull Racing nicht nur punkto Speed die Oberhand gewinnen, der Wagen muss auch standfest laufen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (48) sagt in einer Medienrunde zur Situation des derzeit nur WM-Sechstplatzierten Verstappen: «Wir haben jetzt mal etwas mehr als zehn Prozent der Saison hinter uns, da ist der Weg noch sehr lang. Das Ermutigende für uns ist, dass wir grundsätzlich ein schnelles Auto haben.»

Horner ist überzeugt davon, dass Verstappen mit starken Rennen aufholen kann. «Er wird zurückschlagen. Klar war Max nach seinem Ausfall frustriert. Aber er wird schon in Imola wieder voll angreifen.»

Der 21-fache GP-Sieger Verstappen hatte auf den zweiten Ausfall in drei Rennen in Melbourne so reagiert: «Ich bin Meilen vom Spitzenreiter entfernt. Derzeit will ich gar nicht an den WM-Titel denken. Es ist wichtiger, jetzt Rennen zu gewinnen. Aber ich habe den Grand Prix nicht einmal beenden können, das ist ziemlich frustrierend und inakzeptabel. So etwas das darf nicht passieren, wenn du um den Titel kämpfen willst.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0