Ferrari-Präsident John Elkann: «Das berührt mich»

Im Rahmen einer Aktionärsversammlung des Sportwagenherstellers Ferrari hat Firmenpräsident John Elkann (46) über den furiosen ersten WM-Teil des Formel-1-Rennstalls und über Charles Leclerc gesprochen.

Aktionärsversammlung von Ferrari: Der in New York geborene John Elkann, seit Juli 2018 Präsident des berühmtesten Sportwagenherstellers der Welt, spricht mit sichtlicher Freude über den grandiosen Frühling seiner Formel-1-Mannschaft – zwei Siege in drei Rennen des Monegassen Charles Leclerc, überlegende Führung in der Fahrer-WM und in der Konstrukteurs-Meisterschaft.

Der 46-jährige Elkann sagt: «Die Art und Weise, wie sich unser Team bislang in der Formel-1-WM geschlagen hat, das berührt mich sehr.»

«Wir haben zwei Jahre lang beteuert, dass wir sehr hart arbeiten müssen, um wieder an die Spitze zu kommen, und nach zwei überaus schwierigen Saisons hätte der erste WM-Teil 2022 nicht aufregender verlaufen können.»

«Ich teile die Erleichterung der Tifosi, dass wir wieder auf so hohem Niveau fahren können. Aber wir wissen auch: Die WM hat eben erst begonnen. Und in der Formel 1 bist du immer nur so gut wie dein letztes Rennen.»

«Wir müssen jetzt konzentriert weiterarbeiten und jeden Aspekt unserer Leistung optimieren. Mit dieser Einstellung will ich das Team auch beim kommenden Rennen in Imola und darüber hinaus agieren sehen.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0