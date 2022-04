Sebastian Vettel zum F1-Plan: «Das wäre fürchterlich» 15.04.2022 - 11:39 Von Mathias Brunner

© LAT Sebastian Vettel 2021 in Monaco

Formel-1-CEO Stefano Domenicali will das WM-Programm mittelfristig auf 25 Rennen ausbauen, selbst Traditions-GP werden in Frage gestellt. Was der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel davon hält.